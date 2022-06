Czym zachęca Xiaomi Mi Band 7? Podpowiadamy, czy warto go kupić

Chiński gigant technologiczny wprowadził na rynek globalny najnowszą wersję swojej opaski, udostępniając fanom ponad 100 trybów sportowych oraz nowy wyświetlacz z funkcją Always-on-Display. Pojawia się jednak pytanie, czy Xiaomi Mi Band 7 jest wart swojej ceny?

Smartfony Xiaomi odnoszą ogromny sukces na arenie międzynarodowej, ale również urządzenia do noszenia na rękach tej firmy cieszą się ogromną popularnością. Seria Mi Band sprzedała się w milionach egzemplarzy na całym świecie, a chińska firma wprowadzała kluczowe ulepszenia w każdej nowej wersji. Uznaliśmy, że zeszłoroczna opaska Mi Band 6 jest niemal idealna jak na swoją cenę, oferując przemyślane ulepszenia sprzętowe i programowe. Teraz, po debiucie Mi Band 7 w Chinach w maju tego roku, Xiaomi ogłosiło, że urządzenie będzie dostępne na rynku globalnym jako Smart Band 7.

Specyfikacja międzynarodowego wariantu urządzenia jest taka sama, jak w przypadku modelu chińskiego. Otrzymujemy 1,62-calowy wyświetlacz AMOLED o wyższej rozdzielczości i żywszych kolorach, który jest o 25% większy w porównaniu z Mi Band 6. Jako pierwszy w tej serii, wyświetlacz posiada tryb always-on, z obsługą ponad 100 tarcz zegarka. Aby każdy mógł dopasować wygląd urządzenia pod własne preferencje, paski Smart Band 7 będą dostępne w kilku kolorach, takich jak czarny, niebieski, kość słoniowa, pomarańczowy i oliwkowy. Wodoodporność pozostała na niezmienionym poziomie 5ATM, co oznacza, że opaska nadaje się idealnie na treningi pływackie.

Xiaomi Smart Band 7 posiada ponad 110 trybów sportowych, co stanowi prawie 3-krotny wzrost w porównaniu do ponad 30 trybów treningowych z Mi Band 6. Do tego dochodzą nowe tryby obciążenia treningowego, czasu regeneracji i efektu treningu, które pomagają odpowiednio dostosować obciążenie treningowe i procedury. Inne funkcje zdrowotne obejmują odczyty VO2 max pro (pomiar maksymalnej ilości tlenu dostępnej podczas treningu), śledzenie SpO2, monitorowanie tętna, snu i stresu. Jeśli poziom tlenu we krwi spadnie poniżej 90%, urządzenie zacznie wibrować, aby Cię o tym powiadomić.

Pojemność baterii również została zauważalnie zwiększona do 180 mAh, w porównaniu z ogniwem o pojemności 125 mAh w Mi Band 6. Pomaga to zniwelować dodatkowy pobór energii przez większy wyświetlacz i nowe funkcje śledzenia zdrowia. Xiaomi twierdzi, że urządzenie może wytrzymać 14 dni w trybie czuwania. Rzeczywisty czas pracy na baterii w codziennym użytkowaniu może się jednak znacznie różnić w zależności od ustawień i funkcji, z których korzystasz, zwłaszcza jeśli dodasz do tego zawsze włączony wyświetlacz. Pełne naładowanie baterii potrwa około 2 godzin.

Klienci w Europie (np. w Niemczech) mogą nabyć opaskę Xiaomi Smart Band 7 za 49,99 euro (około 230 zł), jest to jednak chwilowa promocja na start, gdyż później cena wzrośnie do 59,99 euro (około 280 zł). Xiaomi nie wprowadzi jednak wariantu NFC urządzenia na rynek globalny - na razie będzie on dostępny wyłącznie w Chinach. Dostępność i ceny w Polsce nie zostały jeszcze zapowiedziane.

Pojawia się jednak pytanie, czy Xiaomi Mi Band 7 jest warty swojej ceny?

Z kolei nowszy model oferuje nie tylko większe możliwości, ale także dłuższe wsparcie. Jeśli nie chcesz martwić się o to, czy Twoja opaska będzie wspierana przez najbliższe lata, dobrym pomysłem może być zakup najnowszego wariantu.

