Czym zaskoczy nas nowy MacBook Air? Oto 5 najważniejszych zmian

Procesor Apple M2 i nowy wygląd to nie jedyne nowości. Jak zmieni się MacBook Air 2022?



Apple od ponad roku sprzedaje rewelacyjnego MacBooka Air z procesorem Apple M1. Od premiery urządzenie wcale się nie zestarzało, a cena detaliczna spadła do niespełna 4500 zł. Tym samym MacBook Air stał się jednym z najbardziej opłacalnych wyborów. Nie oznacza to jednak, że Apple spoczęło na laurach. Doskonale wiemy, że firma przygotowuje zupełnie nowego MacBooka Air, który pojawi się na rynku w 2022 roku. Komputer ten otrzyma wydajniejsze podzespoły oraz radykalnie przeprojektowaną konstrukcję.



Apple planuje zmodyfikować MacBooka Air w pięciu kluczowych aspektach. Co zmieni się w przyszłorocznym modelu?

1. Procesor Apple M2 otrzyma spory zastrzyk wydajności przy zachowaniu wyższej energooszczędności

MacBook Air otrzyma zupełnie nowy procesor. To bardzo ważna informacja. Tym razem Apple zaprojektuje układ specjalnie z myślą o energooszczędności oraz pasywnym chłodzeniu. Komputery z serii MacBook Air otrzymają procesor Apple M2, który ma być wydajniejszy od układu Apple M1, a jednocześnie zużywać jeszcze mniej energii.



Według Bloomberga komputer otrzyma osiem rdzeni - cztery wydajne oraz cztery energooszczędne. Apple sięgnie po architekturę wykorzystaną w układzie Apple A15 Bionic z iPhone'a 13. Wydajność ma wzrosnąć nawet o 20% podczas wykonywania obliczeń z wykorzystaniem wielu wątków.

MacBook Air pomimo cienkiej i lekkiej obudowie może stać się również ciekawym sprzętem dla okazjonalnych graczy. Wszystko dzięki obecności nowego - 10-rdzeniowego układu graficznego. Ma on być o około 25% od grafiki zastosowanej w iPhone 13 Pro.

2. Całkowicie przeprojektowana obudowa

MacBook Air to najtańszy laptop w portfolio Apple. Z tego właśnie względu producent chce zerwać z tradycyjnym designem i zaoferować urządzenie, które można spersonalizować do własnych potrzeb. Komputery mają być dostępne w kilku wersjach kolorystycznych podobnych do tych zastosowanych w 24-calowym iMacu. Dodatkowo otrzymamy mniejsze ramki okalające ekran oraz cieńszą konstrukcję.



MacBook Air 2022 pożegna się z charakterystyczną obudową w kształcie klina. Pod tym względem komputer przypominać będzie droższe modele z rodziny Pro.

Apple wraca do początku lat dwutysięcznych i z wykorzystaniem wielu kolorów będzie odróżniać konsumenckie komputery od modeli dla profesjonalistów.

Wszystko wskazuje na to, że MacBook Air 2022 otrzyma bardzo rewolucyjny wygląd, który zapisze się w historii firmy na wiele lat.

3. Ekran Mini-LED trafi do najtańszego komputera przenośnego Apple

Apple od kilku lat systematycznie poprawia jakość wyświetlaczy w swoich urządzeniach. Flagowe seria iPhone'a korzystają już tylko z matryc OLED. Najnowsze iPady Pro oraz MacBooki Pro otrzymały wyświetlacze Mini-LED z ProMotion.



Również nowy MacBook Air doczeka się aktualizacji wyświetlacza. Pod maskę trafi panel Mini-LED, ale względem droższych modeli zabraknie technologii ProMotion - 120 Hz częstotliwości odświeżania ekranu.

Apple posiada w ofercie matryce Mini-LED o jasności maksymalnej 1000 nitów, co jest sporym skokiem naprzód względem 400 nitowego ekranu IPS LCD z MacBooka Air 2020.

Ekran MacBooka Air otrzyma wyższą jasność maksymalną oraz zauważalnie lepszy kontrast. Oznacza to, że komputer ten stanie się jeszcze lepszym odtwarzaczem multimediów.

4. W końcu kamerka do wideorozmów wysokiej klasy

To będzie z pozoru niewidoczna zmiana, ale znacząco wpłynie na jakość naszej pracy i komunikacji ze znajomymi. Apple w końcu wymieni kamerkę FaceTime 720p na nowszy model o rozdzielczości Full HD - 1080p ze wsparciem dla funkcji Center Stage oraz szerszym kątem widzenia.



MacBook Air otrzyma obiektyw, który znamy już z iMaca 24 oraz nowych MacBooków Pro, a to oznacza zauważalnie wyższą jakość oraz poprawę działania w słabo oświetlonym otoczeniu. Za wydajność kamerki dbać będzie również nowy procesor Apple M2 ze zmienionym systemem przetwarzania obrazów.

Możliwe, że nowy MacBook Air podobnie jak aktualna generacja MacBooka Pro otrzyma wycięcie w ekranie. Element ten będzie wyróżniać komputer spośród innych modeli z Windowsem.

5. Po czterech latach powraca MagSafe

MacBook Air był ostatnim komputerem ze złączem MagSafe. Ostatnia generacja z magnetycznym ładowaniem pojawiła się na rynku w 2017 roku (w zasadzie był to model 2015 z nieco szybszym procesorem). Urządzenie to nadal kupimy u wybranych sprzedawców.



Po czteroletniej przerwie Apple ponownie zaoferuje złącze do ładowania magnetycznego w komputerach MacBook Air. Również ten element zostanie zapożyczony z MacBooka Pro.

Raporty wskazują, że do dwóch portów USB Typu C z Thunderbolt 4 dołączy złącze MagSafe. To kolejny element, który wyróżni MacBooka Air spośród konkurencyjnych ultrabooków.

Drobne zmiany spowodują, że zechcesz kupić nowego MacBooka Air

Aktualna generacja MacBooka Air cechuje się nadzwyczajnym stosunkiem jakości do ceny. Dodatkowo jak na sprzęt Apple komputer jest zaskakująco tani i nie odstaje pod tym względem od Windowsowej konkurencji. To jednak nic w porównaniu z nadchodzącym modelem. Apple zastosuje sporo drobnych zmian, które w całości sprawią, że zechcesz nowego MacBooka Air nawet jeżeli nie do końca potrzebujesz akurat kupić nowego laptopa. Premiera komputera odbędzie się w pierwszej połowie 2022 roku.