Czysta podłoga bez zbędnego wysiłku? To możliwe

Redroad prezentuje nowość – robot odkurzająco-mopujący G10, który został wyposażony w interesujące funkcje. Zobacz, co potrafi i czym się wyróżnia.

Redroad przedstawia nowy produkt. Mowa o robocie Redroad G10, który wyróżnia się funkcjonalnością i stylowym designem. Producent oferuje urządzenie typu all-in-one, które jest niemal całkowicie samodzielne. Połączenie odkurzacza i mopa w jednym robocie to wygoda i oszczędność pieniędzy oraz miejsca – nie potrzebujemy dwóch sprzętów, by dokładnie i kompleksowo posprzątać podłogę. Wystarczy jedno urządzenie, które niezbędne czynności wykona za nas.

G10 to kolejny sprzęt domowy marki Redroad, służący do łatwego i przyjemnego czyszczenia. Produkt jest zgodny z filozofią marki, polegającą na umożliwianiu użytkownikom życia w czystości i wygodzie. Producent zapewnia, że produkty Redroad mają być piękne i trwałe, a także przyjazne dla użytkowników.

Fot. Redroad

Mop, który sam się oczyszcza

Wiele osób przed zakupem robota z funkcją mopowania powstrzymuje obawa, że po oczyszczeniu części mieszkania nakładka mopująca jest już zabrudzona i zamiast sprzątać, rozciera zanieczyszczenia po pozostałych partiach podłogi. W tym modelu możemy zapomnieć o tych wątpliwościach. Robot automatycznie podnosi element mopujący i wraca do bazy po wyczyszczeniu każdych 10 mkw. Tam nakładka jest oczyszczana ze wszystkich zabrudzeń. Następnie urządzenie wznawia pracę dokładnie w tym samym miejscu, w którym została ona przerwana.

Co więcej, po posprzątaniu całego domu nakładka jest nie tylko oczyszczana, ale i osuszana, by uniknąć namnażania bakterii oraz nieprzyjemnego zapachu. Dzięki temu, że robot oczyszcza się sam, użytkownik nie musi dotykać mopa i prać go ręcznie. Jeśli zależy ci na perfekcyjnie czystej podłodze, z pewnością spodoba ci się również fakt, że robot ten wyposażony został w funkcję sterylizacji. Specjalny moduł poddaje wodę elektrolizie, dzięki czemu mop jest higieniczny.

Fot. Redroad

Urządzenie dopracowano pod każdym względem

Producent zadbał o pojemny zbiornik na wodę czystą (4,5 l) oraz równie pojemny zbiornik na wodę brudną (4 l). To zwalnia użytkownika z obowiązku częstego uzupełniania cieczy. Tak pojemne zbiorniki mają pozwolić na posprzątanie ok. 350 mkw po jednym uzupełnieniu wody.

Dodatkowo, robot został również wyposażony m.in. w technologię nawigacji laserowej LDS. Producent zadbał też o czujniki, które ułatwiają urządzeniu omijanie przeszkód. Robot potrafi sam się unosić, by – po rozpoznaniu dywanu – skutecznie go odkurzyć bez ryzyka zamoczenia i zabrudzenia jego powierzchni nakładką mopującą.

Trzeba przyznać, że ten robot jest wyjątkowo dopracowany. Funkcją, która szczególnie go wyróżnia, jest oczywiście umiejętność samooczyszczania. Roztarty po podłodze brud z całego domu to nic przyjemnego. Problem ten rozwiązano w Redroad G10 doskonale.

Robot jest dostępny w tym sklepie w cenie 2799 zł.

