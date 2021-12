Czystka w Netflix! Ogromna ilość filmów i seriali wkrótce zniknie z oferty platformy!

Z oferty Netflix zniknie ogromna ilość popularnych i świetnie ocenianych filmów i seriali! Chcecie obejrzeć takie filmy jak "Incepcja", "Matrix", "Blade Runner 2049"? Spieszcie się!

Spis treści

Koniec miesiąca, a zwłaszcza koniec roku nigdy nie jest dobrym momentem dla abonentów platform streamingowych. W tych dniach z ich oferty przeważnie znika wiele produkcji. Nie inaczej wygląda sytuacja na przełomie 2021 i 2022 roku w Netflix. W ciągu kilku najbliższych dni pożegnamy się z ogromną ilością znanych i popularnych filmów i seriali. Lista jest niestety bardzo długa!

Jeszcze przed końcem 2021 z Netflix znikną takie filmy jak trylogia "Matrix", "Pacific Rim", "Blade Runner 2049", "Obecność", "Incepcja" i wiele innych. Rozczarowani będą także miłośnicy seriali, ponieważ mają oni ostatnie momenty na obejrzenie odcinków "Głowy rodziny", "Skazanego na śmierć", "Jak poznałem waszą matkę, czy "Współczesnej rodziny".

Zobacz również:

Mroczny rycerz

Batman podejmuje szeroko zakrojoną walkę z przestępczością. Z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zabiera się za rozpracowywanie istniejących organizacji przestępczych nękających mieszkańców miasta. Współpraca przynosi efekty, ale bohaterowie wkrótce padną ofiarą chaosu, który rozpęta rosnący w siłę genialny przestępca, znany przerażonym mieszkańcom Gotham jako Joker.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Reżyseria : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Scenariusz : Christopher Nolan, Jonathan Nolan

: Christopher Nolan, Jonathan Nolan Gatunek : akcja, science fiction, komiksowy

: akcja, science fiction, komiksowy Obsada : Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Aaron Eckhart, Gary Oldman, Morgan Freeman, Maggie Gyllenhaal, Cillian Murphy

: Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Aaron Eckhart, Gary Oldman, Morgan Freeman, Maggie Gyllenhaal, Cillian Murphy Dostępny do: 31 stycznia

Blade Runner 2049

Trzydzieści lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszym filmie, nowy blade runner, oficer K z policji Los Angeles odkrywa długo skrywaną tajemnicę-spisek, który do reszty może zniszczyć to, co zostało z dawnego porządku i społeczeństwa. Chcąc uratować pogrążony w chaosie świat, K rusza na poszukiwania dawnego łowcy androidów, Ricka Deckarda, który ukrywa się od trzech dekad.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Hiszpania, Kanada, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Hiszpania, Kanada, Wielka Brytania Reżyseria : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Scenariusz : Hampton Fancher, Michael Green

: Hampton Fancher, Michael Green Gatunek : akcja, thriller, science fiction

: akcja, thriller, science fiction Obsada : Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto, Harrison Ford, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Dave Bautista

: Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto, Harrison Ford, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Dave Bautista Dostępny do: 31 stycznia

Snajper

Zadaniem Chrisa Kyle'a jest zapewnienie ochrony współtowarzyszom broni, przez co sam staje się celem rebeliantów. Mimo zagrożeń i dotkliwej rozłąki z rodziną Chris służy w Iraku cztery kolejne zmiany. Jest uosobieniem dewizy żołnierzy z oddziału SEAL: "Nie zostawiamy nikogo". Po powrocie do dzieci i żony, Tayi, przekonuje się jednak, że nie potrafi zapomnieć o wojnie.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Clint Eastwood

: Clint Eastwood Scenariusz : Jason Hall

: Jason Hall Gatunek : biograficzny, dramat, wojenny

: biograficzny, dramat, wojenny Obsada : Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman, Cory Hardrict, Kevin Lacz, Navid Negahban, Keir O'Donnell

: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman, Cory Hardrict, Kevin Lacz, Navid Negahban, Keir O'Donnell Dostępny do: 31 grudnia

Wszystkie filmy i seriale znikające z Netflix:

środa (29 grudnia)

Pełzająca śmierć

Modliszka

Królewna Śnieżka i Łowca

Lorax

Grinch: świąt nie będzie

Savages: Ponad bezprawiem

czwartek (30 grudnia)

Jack Taylor

Agencji bardzo specjalni

Wielki Mike

Matrix

Matrix Reaktywacja

Matrix Rewolucje

Zoo

Człowiek ze stali

Scooby Doo

Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie

Pamiętnik

Starcie tytanów

Elf

Och, życie

Homemade

Zielona latarnia

Podróż na Tajemniczą Wyspę

Z ust do ust

Tamte dni. tamte noce

Mroczne cienie

Superman: Powrót

Szczęściarz

Dwa tygodnie na miłość

Bez smyczy

Mr. Pig

W sieci kłamstw

Incepcja

Siedem

Jestem legendą

Millerowie

Kocha, lubi, szanuje

Charlie i fabryka czekolady

Tupot małych stóp

Ekspres polarny

Seks w wielkim mieście 2

piątek (31 stycznia)

Littlest Pet Shop: Nasz własny świat

Skazany na śmierć

Liga Młodych

Maks i Ruby

Przyczajony tygrys, ukryty smok

Epicentrum

Kiedy gasną światła

Historia Kopciuszka

Pieniądze albo miłość

Obecność

Obecność 2

Turbo

Batman - Początek

Mroczny Rycerz

Mroczny Rycerz powstaje

Blade Runner 2049

V jak Vendetta

Kryptonim U.N.C.L.E.

Hotel Transylwania

Był sobie chłopiec

Transformers: Prime

Transformers: Misja Autobotów

Transformers: Robots In Disguise

Transformers: Cyberverse

Sok z żuka

Mortal Kombat

Mad Max: Na drodze gniewu

Nocny pościg

Snajper

Oddbods

Intruz

Niekończąca się miłość

Synowie Anarchii

Contagion - Epidemia strachu

Batman

San Andreas

Rzeka tajemnic

Epidemia

Troja

Walentynki

Dom nad jeziorem

Naga bomba

Armie Marsa

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes: Gra Cieni

Kosmiczny mecz

Constantine

Sekretarka

Storage Hunters

Głowa rodziny

Operacja Argo

Współczesna rodzina

Ocean's Eleven: Ryzykowna gra

Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Crimson Peak. Wzgórze krwi

EuroTrip

W chmurach

Norbit

Superman

Tarzan: Legenda

Zodiak

My Little Pony: Equestria Girls

My Little Pony - Equestria Girls: Zapomniana przyjaźń

Jupiter: Intronizacja

Cała prawda o alkoholu

300

Bridget Jones 3

Miss agent 2: Uzbrojona i urocza

Skazani na Shawshank

E.T.

Legion samobójców

Nie do pary

Focus

Słaby punkt

Homeland

Batman x Superman: Świt sprawiedliwości

W samym sercu morza

K-9: Prywatny detektyw

Julie i Julia

Na skraju jutra

The Walk. Sięgając chmur

Duchy moich byłych

Między słowami

Jak poznałem waszą matkę

Fantastyczne zwierzęta i jak je odnaleźć

LEGO Przygoda

Autohead

Węże w samolocie

Blues Brothers 2000

sobota (1 stycznia)

Nauka spadania

Dora i Miasto Złota

Bezmiar sprawiedliwości

Gniew

Zobacz także: "Cobra Kai" powraca! Sprawdźcie nowości Netflix na ten tydzień!