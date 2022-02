Czystka w Netflix! Wkrótce znikną "Dziewczyna z portretu", "Mamma Mia!" i wiele więcej!

W tym tygodniu z oferty Netflix zniknie duża ilość filmów i seriali. Wśród nich znajdziemy m.in. "Teda 2", "Jurassic World", "Mamma Mia!" i wiele innych popularnych produkcji!

Spis treści

W ciągu najbliższych dni z oferty Netflix zniknie ogromna ilość filmów i seriali. Wśród usuwanych produkcji znajdziemy dużą ilość znanych i popularnych tytułów. Warto wyróżnić tutaj takie produkcje jak "Dziewczyna z portretu" z Oscarową kreacją Alicii Vikander, "Jurassic World", czy "Ted 2". Pełna lista poniżej!

"Dziewczyna z portretu"

Kiedy Gerda (Alicia Vikander) prosi swego męża Einara Wegenera (Eddie Redmayne), by pozował jej w kobiecym stroju, ujawniają się od dawna skrywane skłonności Einara, by zostać kobieta. Ciesząc się bezwarunkowym wsparciem kochającej żony, Einar podejmuje walkę o prawo bycia tym, kim chce być - pionierką zmiany płci Lili Elbe.

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Reżyseria : Tom Hooper

: Tom Hooper Scenariusz : David Ebershoff, Lucinda Coxon

: David Ebershoff, Lucinda Coxon Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw, Sebastian Koch, Amber Heard, Matthias Schoenaerts, Pip Torrens

: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw, Sebastian Koch, Amber Heard, Matthias Schoenaerts, Pip Torrens Dostępny do: 15 lutego

"Jurassic World"

Każdego roku do Parku Jurajskiego na Isla Nublar przybywają miliony turystów, by z bliska podziwiać odtworzone genetycznie dinozaury. Tymczasem w laboratoriach trwają prace nad kolejnymi mutacjami genetycznymi, w wyniku których naukowcy powołują do życia dinozaura o cechach tyranozaura, karnotaura i welociraptora. Monstrum jest większe, groźniejsze, inteligentniejsze i… wymyka się spod kontroli.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Colin Trevorrow

: Colin Trevorrow Scenariusz : Rick Jaffa, Amanda Silver, Colin Trevorrow, Derek Connolly

: Rick Jaffa, Amanda Silver, Colin Trevorrow, Derek Connolly Gatunek : science fiction, przygodowy

: science fiction, przygodowy Obsada : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio, Ty Simpkins, Nick Robinson, Omar Sy, Judy Greer, BD Wong

: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio, Ty Simpkins, Nick Robinson, Omar Sy, Judy Greer, BD Wong Dostępny do: 15 lutego

"Mamma Mia!"

Sophie niedługo ma wyjść za mąż. Jednak zanim nadejdzie ten najważniejszy dzień w jej życiu postanawia odnaleźć swojego ojca. Jest tylko jeden problem… nie ma pojęcia kto nim jest. Kiedy wpada jej w ręce pamiętnik jej matki, Donny, dziewczyna odkrywa, że jej ojcem może być jeden z trzech jej byłych kochanków. Wiedząc, że matka nie będzie z tego zadowolona, w tajemnicy przed nią Sophie zaprasza wszystkich trzech mężczyzn na swój ślub. Usiłuje utrzymać ich przyjazd w tajemnicy, ale wkrótce cała sprawa wychodzi na jaw i zaczyna się zabawa!

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy

: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy Reżyseria : Phyllida Lloyd

: Phyllida Lloyd Scenariusz : Catherine Johnson

: Catherine Johnson Gatunek : komedia romantyczna, musical

: komedia romantyczna, musical Obsada : Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Julie Walters, Christine Baransky, Stellan Skarsgard, Dominic Cooper

: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Julie Walters, Christine Baransky, Stellan Skarsgard, Dominic Cooper Dostępny do: 15 lutego

Wszystkie filmy i seriale usuwane z Netflix:

poniedziałek (14 lutego)

Juliusz

Osman Pazarlama

The Memory of Water

Herbert

Otwarty związek

Za późno na gniew

Płaskoziemcy

wtorek (15 lutego)

Jako w piekle, tak i na Ziemi

Dług

Anna Karenina

Dziewczyna z ekstraklasy

My Little Pony: Przyjaźń to magia

Transformers: Prime

Paul

Vanity Fair. Targowisko próżności

American Pie 2

American Pie: Bractwo Beta

Powrót do przyszłości

40-letni prawiczek

Klucz do koszmaru

Sufrażystka

Hum Saath Saath Hain

Hum Aapke Hain Koun

Pańśtwo młodzi: Chuck i Larry

Ted 2

Przerażacze

Babe - swinka z klasą

Wierny ogrodnik

Smak zwycięstwa

Niesamowity Hulk

Mamma Mia!

Park Jurajski

Park Jurajski III

Jurassic World

Dziewczyna z portretu

Pan Peabody i Sherman

środa (16 lutego)

Miłość w czasach wojny

czwartek (17 lutego)

Sponsoring

piątek (18 lutego)

Secuestro

niedziela (20 lutego)

The Frankenstein Chronicles

