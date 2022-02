Czystka w ofercie HBO GO! Zaraz znikną "Ojciec chrzestny" i "Jojo rabbit"!

Z oferty platformy HBO GO już dzisiaj zniknie ogromna ilość filmów i seriali!

Koniec miesiąca oznacza pożegnanie z wieloma filmami i serialami. Niestety nie inaczej wygląda to w przypadku platformy HBO GO. Już dzisiaj stracimy bowiem dostęp do wielu produkcji. Wśród nich warto wymienić trylogię "Ojciec chrzestny", "Jojo rabbit" Taiki Waititiego, czy dramat "Pod mocnym aniołem" z Robertem Więckiewiczem w roli głównej.

"Pod mocny aniołem"

Jerzy jest pisarzem i alkoholikiem. Poznajemy go w momencie, w którym uwierzył, że może wygrać z nałogiem. Zakochuje się w młodej dziewczynie i wreszcie czuje, że ma po co i dla kogo żyć. Jednak nie wytrzymuje długo. Pewnego dnia idzie prosto do baru Pod Mocnym Aniołem, gdzie zaczyna pić...

Wkrótce trafia na odwyk, gdzie spotyka doktora Granadę, personel i innych pacjentów, którzy tworzą niezwykle barwną galerię postaci. Jedną z metod leczenia jest czytanie spisanych wcześniej opowieści, z czasów kiedy się piło. Swoje historie, zabawne i niekiedy wstrząsające, opowiedzą: reżyser, ksiądz, policjant, kierowca TIR-a, farmaceutka, robotnik, fryzjerka i inni. Wszyscy piją, bo picie to nasz sport narodowy.

Kraj produkcji : Polska

: Polska Reżyseria : Wojciech Smarzowski

: Wojciech Smarzowski Scenariusz : Wojciech Smarzowski

: Wojciech Smarzowski Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Robert Więckiewicz, Julia Kijowska, Jacek Braciak, Andrzej Grabowski, Kinga Preis, Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Arkadiusz Jakubik, Eryk Lubos

: Robert Więckiewicz, Julia Kijowska, Jacek Braciak, Andrzej Grabowski, Kinga Preis, Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Arkadiusz Jakubik, Eryk Lubos Dostępny do: 1 marca

"Królestwo niebieskie"

Kolejne wielkie widowisko Ridley'a Scotta - pełna przygód i intryg saga, rozgrywająca się w średniowiecznej Jerozolimie, w czasach wypraw krzyżowych. Orlando Bloom wciela się w postać Baliana, młodego Francuza, który straciwszy wszystko, odnajduje swoje przeznaczenie, honor i odkupienie w mężnej walce. Balian stawia czoła przytłaczającym siłom, by uratować swoich ludzi, wypełnić rycerskie dziedzictwo i zająć należne mu miejsce w historii.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Maroko, Niemcy, Hiszpania

: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Maroko, Niemcy, Hiszpania Reżyseria : Ridley Scott

: Ridley Scott Scenariusz : William Monaghan

: William Monaghan Gatunek : dramat, historyczny

: dramat, historyczny Obsada : Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons, Ghassan Massoud, Edward Norton, David Thewlis, Brendan Gleeson, Marton Csokas

: Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons, Ghassan Massoud, Edward Norton, David Thewlis, Brendan Gleeson, Marton Csokas Dostępny do: 28 lutego

"Jojo Rabbit"

Gdy niemiecki chłopiec znajduje młodą Żydówkę, którą ukrywa na strychu samotnie wychowująca go matka, jego świat staje na głowie. Mając u boku jedynie idiotycznego wymyślonego przyjaciela, którym jest nikt inny jak sam Adolf Hitler, Jojo musi teraz stawić czoła swemu ślepemu nacjonalizmowi.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Niemcy, Czechy

: Stany Zjednoczone, Niemcy, Czechy Reżyseria : Taika Waititi

: Taika Waititi Scenariusz : Taika Waititi

: Taika Waititi Gatunek : dramat, komedia, wojenny

: dramat, komedia, wojenny Obsada : Roman Griffin Davis, Taika Waititi, Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Archie Yates, Thomasin McKenzie, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant

: Roman Griffin Davis, Taika Waititi, Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Archie Yates, Thomasin McKenzie, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant Dostępny do: 28 lutego

poniedziałek (28 lutego)

Detektyw Areta

Inicjały SG

Królestwo niebieskie

Tajemnica szczęścia

Oszustki

Cisza

Krzywa Wieża w Pizie

Naklejka

Alice

Zagraj to jeszcze raz, Sam

Jojo Rabbit

Siedmiu wspacniałych

Mamy to na taśmie

Gdzie indziej

Moje myśli są ciche

Ojciec chrzestny

Ojciec chrzestny II

Ojciec chrzestny III

Diabeł ubiera się u Prady

Osiem dni

Każdego dnia

Monos

Aszura

Żegnaj, mój synu

Sprawa Colliniego

1 listopada

Blokada

Dzielnica Lakeview

Zadzwoń do mamy

Rozmowa

Uwaga: Dzieci

CJ7

Lola

Sylvia

Raju nie ma

wtorek (1 marca)

Pod mocny aniołem

