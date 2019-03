Czysty system i rozsądna wycena - jakie są nowe smartfony Nokii

Główny projektant HMD Global daje nam wgląd w sposób, w jaki firma projektuje swoje nowe telefony Nokia.

Źródło: pcworld

HMD Global wskrzesiło markę Nokia niespełna 2 lata temu w 2017 roku. Na początku zaprezentowano urządzenia z taniej i średnie półki - modele 3, 5 oraz 6. Następnie przyszła pora na flagowy model 8. Po jakimś czasie dołączyły modele 1, 2, 4 oraz Sirocco. Od początku Nokia chwalona była za przejrzyste nazewnictwo swoich urządzeń - im wyższy numer, tym droższy i lepiej wyposażony telefon. Nazwa Sirocco odnosi się do najbardziej wyjątkowych modeli. Stosowana była jeszcze, kiedy Nokia była liderem na rynku telefonii komórkowej. Chociaż każdy z tych telefonów ma swoje zalety i wady wraz z natłokiem kolejnych modeli można sądzić, że kolejne model nie wiele się od siebie różnią.

Mimo to, po rozmowie z Raun Forsyth - obecnym kierownikiem działu projektowania w HMD Global, byliśmy zaskoczeni, gdy dowiedzieliśmy się, jak wiele czasu, środków i wysiłku pokładanych jest w wygląd każdej nowej słuchawki firmowanej logo Nokii.

Przemawiając do niewielkiej grupy międzynarodowych mediów na tegorocznym Mobile World Congress w Barcelonie, Forsyth przedstawia filozofię nowoczesnego designu Nokii w trzech słowach: czysta, postępowa i pryncypialna. Podczas prezentacji kierownik działu projektowania HMD Global mówił "Jesteśmy tak samo inżynierami, jak i projektantami". Porównywał także projektantów smartfonów do branży motoryzacyjnej. Wspominał, że wraz ze swoim zespołem "walczy o milimetry".

Zespół projektantów HMD próbuje nasycić swoje produkty wspólnymi elementami skandynawskiego designu, ale stara się też współpracować z innymi regionami, aby spróbować dopasować urządzenia do lokalnych gustów klienteli.

"Projektujemy dla wszystkich, ale nie wszyscy chcą tych samych rzeczy." Dział projektowania w HMD Global jest świadomy, że każdy klient posiada inne gusta.

Problemem jest również praktyczność. Forsyth powiedział, że każde urządzenie musi przejść ponad pięćdziesiąt różnych testów wytrzymałości, zanim zostanie wprowadzone na rynek.

Nowa Nokia 9 PureView ma jeszcze jedno wyjątkowe wyzwanie - trypofobię. Jest to stan racjonalnego lęku przed skupiskami małych dziurek na niewielkiej powierzchni. Nie jest to powszechna choroba, ale nie jest również rzadkością.

Nokia przyznaje, że była świadoma możliwych komplikacji związanych z umieszczeniem wielu obiektywów obok siebie, ale jednocześnie postanowiła zbagatelizować problem. Forsyth mówi, że zespół bawił się kilkoma różnymi konfiguracjami układu kamer przed ustaleniem ostatecznej wersji produktu, który zawiera pięć obiektywów.

Zapytany, co myśli o projekt bezportowego smartfona, którego pokazało m. in. Meizu Forsyth przyznaje, że są one "piękne".

HMD Global twierdzi, że ma kilka projektów, ale nie wie jeszcze, czy je wyprodukuje.

Odwołując się do nawyku ponownego wydawania kultowych telefonów Nokii przez HMD, Forsyth przyznaje, że "chciałby nadal odwoływać się do klasyków, ale chciałby również stworzyć kilka nowych klasyków".

"W grudniu 2016 roku, czyli w dniu, w którym oficjalnie rozpoczęliśmy działalność, uzgodniono podejście, zgodnie z którym naprawdę będziemy w stanie sprostać oczekiwaniom każdego człowieka. Nie idź flagowymi modelami, na które nikt nie może sobie pozwolić".

To stwierdzenie pokazuje, że Nokia koncentruje się głównie na urządzeniach ze średniej półki cenowej, co nie oznacza jednak, że firma nie będzie produkować flagowych modeli.