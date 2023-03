Czytam i nie wierzę - AI będzie tworzyć gry Ubisoftu. Nie na to czekamy

Ubisoft ma kolejny pomysł na zbawienie branży gier. Zamiast ludzi, gry będzie tworzyć AI.

Francuski producent wpadł w ostatnich latach w niemały kryzys. Z największego europejskiego wydawcy gier stał się średniakiem. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Nadmierna eksploatacja kluczowych marek, błędy wydawnicze, liczne przesunięcia premier, no i wreszcie przeciętna jakość wielu wydawanych gier, jak i poważne problemy wewnętrzne na czele z mobbingiem. Ubisoft na powierzchni obecnie trzyma już tylko marka Assassin's Creed, nic zatem dziwnego, że coraz częściej pojawiają się głosy o przejęciu producenta przez większego gracza na rynku. Problem w tym, że jeśli wierzyć plotkom, nie pojawił się nikt chętny. Wciąż najbardziej prawdopodobna wydaje się być bliska współpraca z Microsoftem, o której pisaliśmy wam jakiś czas temu.

Ubisoft dwoi się i troi, aby wyjść z dołka. Niestety, każda kolejna propozycja producenta wydaje się być gorszą od poprzedniej. Po chęci inwestycji w gry z NFT teraz dowiedzieliśmy się, że Ubisoft chce przyśpieszyć produkcję gier za pomocą sztucznej inteligencji.

AI będzie tworzyć gry Ubisoftu?

Ubisoft pochwalił się nowym narzędziem AI, które będzie wykorzystywane przy produkcji gier. Ubisoft Ghostwriter, bo o nim mowa, wesprze działania zespołów odpowiedzialnych za scenariusze. Nowe narzędzie na bazie sztucznej inteligencji będzie wykorzystywane m.in. do tworzenia krótkich linii dialogowych NPC i powtarzalnych zadań. Zdaniem Ubisoftu Ghostwriter pozwoli na tworzenie bardziej realistycznych interakcji z postaciami niezależnymi, a także przyśpieszy pracę deweloperów, co ma w założeniu pozwolić im na skupieniu się na innych zadaniach.

To narzędzie powstało we współpracy ze scenarzystami, aby stworzyć bardziej realistyczne interakcje z postaciami niezależnymi poprzez generowanie wariacji na temat fragmentu dialogu. Nasze zespoły wykorzystają SI do obsługi powtarzalnych zadań i uwolnią czas na pracę nad innymi podstawowymi elementami gry - Ubisoft

Rozumiem działania Ubisoftu ze strony biznesowej, ale wątpię, aby gry producenta zyskały na tym pod względem artystycznym. Możemy się raczej spodziewać jeszcze większej ilości generycznych zadań pobocznych. Po ogłoszeniu Ubisoftu nie trzeba było długo czekać na reakcje innych deweloperów. Jak łatwo się domyśleć nie były one zbyt pozytywne.

Alanah Pearce - scenarzystka Studia Sony Santa Monica (m.in. seria God of War), stwierdziła, że wydawcy powinni więcej inwestować w ludzi, a nie narzędzia, które domyślnie mają ich zastąpić. Co więcej, pisarka nie wierzy w to, że linie dialogowe generowane przez AI faktycznie przyśpieszą produkcję gier, bowiem te też będzie trzeba ręcznie poprawiać.

Jako pisarz, konieczność edytowania skryptów/dialogów generowanych przez SI wydaje mi się o wiele bardziej czasochłonna niż pisanie własnych tekstów. Wolałbym, żeby studia AAA wykorzystały budżet przeznaczony na takie narzędzia jak to, aby zatrudnić więcej pisarzy - Alanah Pearce.

Wtóruje jej Cory Barlog - szef studia Sony Santa Monica, którego pomysł Ubisoft zaskoczył do tego poziomu, że zabrakło mu słów i opublikował jedynie wymownego tweeta z Kratosem w roli głównej.

Ubisoft musi znaleźć lepszą drogę na powrót na szczyt. Miejmy nadzieję, że ten pochód zacznie się od udanej premiery Assassin's Creed Mirage.