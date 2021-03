Czytnik Kindle Paperwhite w promocji na polskim Amazonie! Warto skorzystać

W polskim sklepie Amazon trwa promocja na czytnik e-booków Kindle Paperwhite 4. Obecnie to najniższa cena na rynku! Zobacz, ile można zaoszczędzić.

Amazon Kindle Paperwhite to jeden z najpopularniejszych czytników książek i to właśnie to urządzenie pojawiło się w ofercie polskiego Amazona. Obecnie możemy skorzystać z atrakcyjnej promocji, w której czytnik Kindle został przeceniony o ok. 200 zł. Na Amazon.pl możemy kupić model z 8 GB lub 32 GB pamięci, bez reklam:

Kindle Paperwhite 8 GB - cena promocyjna 458,99 zł - kliknij, aby kupić

- cena promocyjna - kliknij, aby kupić Kindle Paperwhite 32 GB - cena promocyjna 598,99 zł - kliknij, aby kupić

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite 4 - specyfikacja

Wyświetlacz: 6”, technologia e-ink Carta, wbudowane oświetlenie, 300 ppi, zoptymalizowana technologia czcionek i 16-stopniowa skala szarości;

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak kupować na polskim Amazonie, zajrzyjcie tutaj