Czytnik e-book na prezent? To może być idealny pomysł

Czytnik e-booków to idealny prezent niemal dla każdego, kto uwielbia czytać. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy jego wyborze oraz co potrafią nowoczesne modele!

E-book - idealny prezent?

Jeśli ktoś z Twoich bliskich lubi relaksować się przy ulubionej książce, e-book z okazji urodzin czy innego święta może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza, że na rynku dostępne są modele niemal z każdej półki cenowej. Sprawdź, na jakie modele warto zwrócić szczególną uwagę.

Amazon Kindle Paperwhite 4

Kindle Paperwhite 4 to czwarta już generacja hitu sprzedażowego firmy Amazon. Najnowszy model jest lżejszy, cieńszy i wydajniejszy od poprzedników. Na pokładzie znalazło się miejsce dla 6-calowego wyświetlacza E-Ink Carta o rozdzielczości 1448 x 1072 pikseli, który zapewnia rewelacyjną jakość obrazu. Dzięki dużemu zagęszczeniu pikseli czcionki wyglądają jakby były wydrukowane.

Paperwhite czwartej generacji posiada zmodyfikowaną obudowę, która po raz pierwszy w historii czytników Amazon jest w pełni wodoszczelna. Oznacza to, że możemy czytać nasze ulubione książki w basenie czy wannie bez obawy o zamoczenie i uszkodzenie urządzenia.

Podobnie, jak w poprzednich modelach ekran E-Ink Carta podświetlany jest za pomocą pięciu diód LED, które dbają o równomierne podświetlenie całego panelu. Najpopularniejszy czytnik Amazon wspiera popularne formaty plików, ale należy pamiętać, że żaden model Kindle nie obsługuje ePUB. Amazon posiada specjalne rozwiązanie Send to Kindle, które wysyła pliki ePUB prosto na czytnik konwertując je w locie na MOBI. Amazon Kindle Paperwhite 4 posiada na pokładzie moduł Wi-Fi oraz Bluetooth. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania ze wsparciem dla sklepu Amazon. Niestety w dalszym ciągu brakuje obsługi w języku polskim.

Pocketbook 628 Touch Lux 5

Pocketbook 628 Touch Lux 5 to przystępny cenowo, a jednocześnie bardzo zaawansowany czytnik e-booków będący bezpośrednim konkurentem bazowego Kindle'a 10. Producent postanowił wyposażyć swoje urządzenie w 6-calowy wyświetlacz E-Ink o rozdzielczości 1024 x 758 pikseli.

Touch Lux 5 może pochwalić się obecnością aż 8 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozszerzenia za pośrednictwem kart pamięci microSD. Czytnik Pocektbooka obsługuje wszystkie popularne formaty książek elektronicznych. Dzięki temu, nie ma konieczności zmiany formatów w celu przeczytania e-booka, a ponadto - nic nas nie ogranicza. Pocketbook 628 Touch Lux 5 posiada 2-rdzeniowy procesor co wiąże się z płynną pracą. Na czytniku możemy oglądać również zdjęcia w formatach BMP, JPEG, PNG i TIFF. Całość łączy się z siecią za pośrednictwem Wi-Fi.

Amazon Kindle 10

Kindle 10 to bazowy czytnik e-booków, który jeszcze nigdy nie był tak atrakcyjny. Amazon w końcu postanowił wyposażyć najtańszy model w podświetlenie. Kindle 10 to bardzo ciekawa alternatywa dla sporo droższego Kindle Paperwhite 4. Najtańszy czytnik Amazonu wyposażono w 6-calowy ekran E-Ink Pearl z wbudowanym podświetleniem. Niestety nie jest to ekran znany z Paperwhite 4. Posiadacze Kindle 10 muszą zadowolić się niższą rozdzielczością wynoszącą 800 x 600 pikseli.

Dodatkowo Kindle 10 zamiast 8 GB posiada 4 GB wbudowanej pamięci masowej, ale nawet taka ilość pozwoli zgromadzić setki książek. Względem droższego modelu tracimy również wodoszczelną obudową. W zamian otrzymujemy jeden z najtańszych czytników dostępnych na rynku z wbudowanym podświetleniem oraz dotykowym ekranem. Podobnie, jak droższe modele również Kindle 10 pracuje pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego zintegrowanego ze sklepem Amazon oraz usługą Send to Kindle. Niestety Kindle 10 również nie posiada menu w języku polskim.

inkBOOK Calypso Plus

inkBOOK Calypso Plus może przechować aż 10 tysięcy książek, a przy tym zajmować mało miejsca i nie obciążać bagażu podręcznego! Aż 16 GB pamięci pozwala na stworzenie imponującej kolekcji. Urządzenie wyposażono w 6-calowy ekran o rozdzielczości 6 cali, 1024 x 758 pikseli. Panel jest dotykowy, a sam wyświetlacz posiada funkcję E-Ink, podświetlenia oraz stopniowania jasności ekranu według aktualnych potrzeb.

Czytnik e-booków inkBOOK Calypso Plus wspiera wszystkie popularne formaty takie jak ADEPT, DOC, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF oraz TXT. Łączność bezprzewodowa jest możliwa zarówno za pośrednictwem Bluetooth, jak i Wi-Fi. Zaletą jest możliwość tłumaczenia książek lub pojedynczych słów poprzez Google Tłumacza, pozwala to więc sięgnąć również do popularnych zagranicznych pozycji.

Pocketbook InkPad 3 Pro

Pocketbook InkPad 3 Pro jest 7,8-calowym czytnikiem o imponującej rozdzielczości 1872 x 1404 pikseli. Takowe parametry wpływają nie tylko na komfort, ale i czytelność - zwłaszcza dla osób, które cierpią na problemy ze wzrokiem. Nowoczesne urządzenie jest wyposażone w szereg funkcji takich jak podświetlanie ekranu oraz E-Ink (inteligentne podświetlanie ekranu - następuje wyłącznie w warunkach, kiedy oświetlenie dzienne jest ograniczone).

Pracę wspomaga 2-rdzeniowy procesor (Dual Core) oraz pamięć RAM wynoszącą 1 GB. Wpływa to na płynność pracy oraz szybką reakcję. InkPad 3 Pro będzie nie lada gratką dla prawdziwych fanów e-booków i nie tylko, ponieważ jest wyposażony w aż 16 GB pamięci. Nie ma obaw o przechowywanie plików lub konieczne usuwanie pozycji, w celu pobrania kolejnych lektur. Przenoszenie danych jest możliwe za pośrednictwem zainstalowanego portu USB-C. Dodatkowym atutem jest możliwość połączenia z głośnikiem lub słuchawkami za pomocą Bluetooth.

Pocketbook Era 700 16GB

Pocketbook Era 700 posiada dogodne parametry obrazu, które gwarantują czytelność nawet podczas późnych, jesiennych wieczorów. Model wyposażono w 7-calowy ekran o rozdzielczości 1680 x 1264 pikseli. Aby nie obciążać oczu, zastosowano w wyświetlaczu funkcję E-Ink oraz dodatkowe podświetlenie.

Dużo czytasz? Nie ma problemu! Czytnik został wyposażony w aż 16 GB pamięci, co umożliwia przechowywanie około 5 tysięcy e-booków. Kopiowanie lub przenoszenie danych jest możliwe m.in. poprzez podłączenie urządzenia do komputera osobistego. Jeśli nie masz ze sobą niezbędnego kabla, wystarczy sparować urządzenia za pomocą modułu Bluetooth. To jednak nie jedyne rozwiązanie, ponieważ łączność Wi-Fi umożliwia czytanie bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Pocketbook Era 700 obsługuje niemal wszystkie dostępne formaty (ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB, FB2, FB2.zip, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF, PRC, RTF, TXT). Ponadto, możliwe jest odtwarzanie muzyki w postaci plików MP3.

Huawei MatePad Paper

Model wyprodukowany przez markę Huawei to idealny czytnik e-booków dla osób, którym zależy na znacznie większym ekranie (a co za tym idzie - możliwościach). MatePad Paper wyposażono w 10,3-calowy ekran oferujący rozdzielczość 1872 x 1404 pikseli. Aby nawet długotrwałe lub czytanie po zmroku nie stanowiło wyzwania, czytnik wzbogacony o funkcję podświetlenia oraz E-Ink.

Nad szybkością oraz płynnością działania czuwa procesor Kirin 820E oraz system HarmonyOS. Model pozwala na odczytanie niemal wszystkich popularnych formatów takich jak DOC, DOCX, HTML, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, XLS oraz XLSX. Co więcej, jest zdolny do wyświetlania obrazów BMP, JPG i PNG. Producent zadbał o wystarczającą ilość pamięci wewnętrznej - to aż 64 GB, które mogą zostać wykorzystane do gromadzenia ulubionych lektur. Huawei MatePad Paper posiada wyjście USB typu C, a mimo dość dużej przekątnej ekranu - waży zaledwie 360 gram. Nie jest to model wyjątkowo kompaktowy, jednak nie taki był zamysł producenta. Większy ekran ma pozwolić na wczytywanie się w treści, bez konieczności wytężania wzroku. Urządzenie umożliwia dostęp do biblioteki obejmującej masę e-booków i audiobooków.

E-book - na czym polega jego działanie?

Czytnik ebooków to jedno z niewielu urządzeń na rynku, którego nie da się łatwo zastąpić smartfonem, tabletem czy komputerem. Spopularyzowane przez Amazon czytniki ebooków Kindle to proste urządzenia wyposażone w specjalny ekran E-Ink zwany również papierem elektronicznym, który powoduje, że wielogodzinne czytanie nie męczy oczu, a tekst wygląda bardzo podobnie do tego, który znajdziemy w klasycznej, wydrukowanej książce. Ze względu na charakterystykę wyświetlaczy E-Ink - wolne odświeżanie czy utrudnione wyświetlanie kolorów czynnika e-booków nie da się łatwo zastąpić żadnym z posiadanych przez nas urządzeń. Oczywiście możemy czytać książki na telefonie komórkowym czy tablecie, ale rozwiazanie to będzie niewygodne i może zaszkodzić naszemu wzrokowi.

Zważając na coraz wyższe ceny książek, czytnik e-booków okazuje się być dobrą alternatywą, aby wczytywać się w nowości oraz lubiane dzieła literackie bez wydawania kilkudziesięciu złotych na zaledwie jeden egzemplarz. Co więcej, przenośna i kompaktowa forma umożliwia czytanie niemal wszędzie - bez konieczności dźwigania. Biblioteka? Wystarczy dostęp do platform z e-bookami!

Jaki czytnik e-book wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Rozmiar ekranu

Pierwszą kwestią jest rozmiar ekranu, który bezpośrednio wpływa na wygodę czytania oraz wymiary urządzenia. Obecnie na rynku znajdziemy głównie 6-calowe czytniki e-booków. Producenci nie bez powodu upatrzyli sobie ten rozmiar wyświetlacza. Dzięki 6-calowemu panelowi E-Ink czytnik e-booków pozwala na wygodne czytanie, a na dodatek jest na tyle mały, że bez problemu zmieści się w plecaku, torebce czy nawet większej kieszeni.

Podświetlenie ekranu

Może się to wydawać dziwne, ale w końcu klasyczne książki również nie mają wbudowanego podświetlenia. Najtańsze czytniki e-booków, które znajdziemy w sklepach nadal posiadają niepodświetlany panel E-Ink. Zdecydowanie polecamy dołożyć kilkadziesiąt złotych do konstrukcji z wbudowanym podświetleniem. Dzięki niemu nasz czytnik stanie się dużo bardziej wszechstronny, a czytanie w utrudnionych warunkach oświetleniowych nie będzie męczące.

Rozdzielczość ekranu

Rozdzielczość ekranu bezpośrednio wpływa na ostrość wyświetlanego tekstu oraz wygląd czcionek. W tym miejscu należy jednak pamiętać, że niska rozdzielczość w przypadku czytników e-booków nie jest tak odczuwalna jak w smartfonach czy tabletach. Bazowe modele czytników oferują 6-calowe wyświetlacz o rozdzielczości 800 x 600 pikseli. Tego typu panel wystarczy do czytania książek z ustawieniem nieco większej czcionki. Ekran 800 x 600 pikseli posiada między innymi bazowy czytnik Kindle. Droższe konstrukcje posiadają ekrany o rozdzielczości większej niż 1000 x 1000 pikseli np. Kindle Paperwhite. Ekran o zwiększonej rozdzielczości pozwala wyświetlać większą ilość tekstu, a czcionki są znacznie ostrzejsze i ładniejsze.

Ekran dotykowy czy nawigacja z przyciskami?

Jeszcze kilka lat temu na rynku trudno było znaleźć czytnik e-booków z ekranem dotykowym. Teraz rolę się odwróciły i ku rozpaczy niektórych użytkowników większość czytników posiada dotykowy ekran. Polecamy wybór czytnika e-booków z ekranem dotykowym. Interakcja z tego typu urządzeniem jest znacznie wygodniejsza.

Obsługiwane formaty plików

Przy wyborze czytnika należy zwrócić szczególną uwagę na formaty, jakie obsługuje dany model. Dwa najpopularniejsze formaty stosowane przy dystrybucji książek elektronicznych to ePUB oraz MOBI (autorskie rozwiązanie Kindle). Czasami książki udostępniane są w plikach PDF. Przydatna może być także obsługa plików DOC.

Pojemność

Wbrew pozorom, przechowywanie książek na urządzeniu nie wymaga dużej pamięci masowej. Standardem obecnie jest 8 GB wbudowanej pamięci masowej. Taka ilość wystarczy na tysiące utworów. Producenci mają rozwiązanie również dla wybitnie aktywnych czytelników - są to modele o pojemności 16, a nawet 32 GB. Dodatkowo niektóre modele umożliwiają rozbudowę za pośrednictwem kart pamięci microSD. Warto pamiętać, że pewne platformy umożliwiają czytanie bezpośrednio ze strony (m.in. dzięki łączności Wi-Fi). W takiej sytuacji nie musimy wykorzystywać pamięci masowej urządzenia.