Czyżby wszyscy się mylili? Sprawdziłem, jak w 2023 roku radzi sobie w grach czterordzeniowy procesor

Nie powiem, że nie byłem w szoku, gdy dowiedziałem się, że Polski oddział Intela posiada sampla na wypożyczenie. Przeważnie “niebiescy” skupiają się na promowaniu droższych, wydajniejszych modeli. Skoro jednak egzemplarz testowy jest dostępny, to coś musi być na rzeczy, prawda? Tak oto w moje ręce trafiła nowa i3 – z trzynastej generacji. Pora zatem wziąć się za testy!

Spis treści

Od wielu lat wśród producentów procesorów trwa wyścig, kto stworzy jednostkę posiadającą jak najwięcej rdzeni? I choć przez ostatnie lata ilość rdzeni w układach drastycznie wzrosła, to wciąż możemy kupić modele wyposażone tylko w dwa bądź cztery. Ponieważ miałem okazję sprawdzić już nowego Celerona i nie byłem nim zachwycony, również modele Core i3 nie napawały mnie zbytnim optymizmem. Jednak - jak nauczyło mnie doświadczenie - nie ma co z góry zakładać wyników. Jak zatem w 2023 roku sprawdza się w grach nowa i3? Postanowiłem to sprawdzić.

Nowy czy stary procesor?

Jednak po kolei. Czym tak naprawdę jest nowy procesor Intela? Niemałe zamieszanie na pewno spowodowały plotki, które obiegały świat jeszcze przed oficjalną premierą. Sugerowały one, że nowe układy będą tak naprawdę przemianowanymi jednostkami dwunastej generacji z lekko podbitym zegarem. Na szczęście to nie okazało się prawdą i w nowej i3 13100F znajdziemy pełne cztery rdzenie Raptor Cove. Te same, które napędzają wszystkie modele Raptor Lake. Niestety - w przeciwieństwie do niedawna testowanej i5-13400F, Intel nie zdecydował się na dodanie rdzeni o wysokiej sprawności energetycznej.

Zobacz również:

Oznacza to, że finalnie i3 obsługuje “tylko” 8 wątków. Zegar bazowy wynosi 3,4 GHz, aby w trybie turbo osiągać nawet 4,5 GHz. Jednostka jest bardzo energooszczędna, jej domyślne TDP wynosi zaledwie 56 Watów - imponujące! Biorąc pod uwagę niskie zapotrzebowanie na prąd, nie ma co wątpić, że dołączone do zestawu niewielkie chłodzenie i tak poradzi sobie z zapewnieniem optymalnej temperatury.

Oczywiście wszelkie opcje związane z podkręcaniem zostały zablokowane dla Core i3-13100F. Jedynie, na co możemy sobie pozwolić, to zmiana ustawień pamięci RAM. Warto wspomnieć, że układy Raptor Lake - tak, jak Alder Lake - obsługują moduły DDR4 i DDR5. Na pewno ułatwi nam dobranie odpowiedniej płyty głównej do posiadanego budżetu.

Platforma testowa i testy

PROCESOR Core i3-13100F

Core i3-13100F PŁYTA GŁÓWNA AsRock Z790 Steel Legend

RAM G.Skill Trident Z5 32 GB 6800 CL34

Karta graficzna MSI RTX 3080 Suprim X

DYSK WD Black SN850X, Kingston Fury Renegade 2 TB

ZASILACZ COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

CHŁODZENIE Custom LC 360 mm RAD

Wszystkie testy wykonałem po raz kolejny na redakcyjnej platformie testowej. Mimo, że omawiany przeze mnie procesor to jednostka przeznaczona do bardziej budżetowych zestawów, postanowiłem przetestować go identycznie jak pozostałe jednostki 13. generacji. Zresztą - jak już nie raz udowodniłem w testach - wpływ pamięci DDR5 nie jest aż tak duży, jakby się mogło wydawać. W przypadku karty graficznej postanowiłem postawić na sprawdzonego wielokrotnie RTX 3080. Tak mocne GPU pozwoli wyeliminować jakiekolwiek zależności i wpływ na wydajność z jej strony.

Ale jak to tak? Mocna karta graficzna to taniego procesora? Gdzie tu sens? Pamiętajmy, że model ten ma już za sobą dwa lata. Dodatkowo ostatnimi czasy karty te znacząco potaniały, zwłaszcza na rynku wtórnym. Obecnie na aukcjach znajdziemy - co prawda często pochodzące z koparek - modele za niecałe 2500 zł. Przecież to cena nowego RTX 3060 Ti czy 3070! Można zatem założyć, że osoby składające komputer do gier w ograniczonym budżecie zdecydowałyby się na takie połączenie. Dlatego śmiało potraktujmy ten test jako sprawdzenie teorii, czy ma ono sens i czy i3-13100F nie stanie się bottleneckiem dla RTX 3080?

W pierwszej kolejności kilka testów w programach użytkowych oraz benchmarkach syntetycznych. Cóż - te nie napawają optymizmem dla nowej i3. Ta przegrywa nawet i5 jedenastej generacji. Jednak wyniki były do przewidzenia. Nie mogliśmy oczekiwać, że kosztujący ok. 500 zł procesor nagle wyprzedzi modele posiadające 2 rdzenie więcej. Odpowiedzmy sobie na najważniejsze pytanie: jak i3 -13100F radzi sobie w grach?

Core i5-13100F - Wydajność w grach

Core i5-13100F - Wydajność w grach ( ) × 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Time Spy Extreme Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Shadow of the Tomb Raider – ustawienia wysokie Shadow of the Tomb Raider – ustawienia wysokie Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra

I choć 3DMark również nas nie rozpieszcza pod względem osiąganych wyników, to w przypadku gier nie mamy nic do zarzucenia nowej i3. Zauważcie, że zarówno w Assassin’s Creed Valhalla jak i Cyberpunk 2077 i3-13100F osiąga niemalże identyczne rezultaty, jak droższe i5. I choć znajdziemy tytuły, gdzie różnice będą bardziej zauważalne (jak choćby CS:GO czy Shadow Of the Tomb Rider), to pamiętajmy, że są to wyjątki wśród gier będących w stanie zutylizować wszelkie zasoby naszego komputera. Tak oto ukazuje się nam smutny obraz stanu rynku gier na PC, który to ewidentnie nie nadąża za dostępnym hardware. Pamiętajmy także o różnicy w cenie pomiędzy testowanym core i3 a resztą procesorów Intela - ta często jest kilkukrotnie wyższa na niekorzyść szybszych modeli.

Z ciekawości dodatkowo odpaliłem jeszcze najnowsze Hogwarts Legacy. Jak już wielokrotnie wspomniałem, tytuł ten dalej nie ma trybu pełnoekranowego dostępnego w opcjach, a zmiany rozdzielczości są możliwe tylko wtedy, gdy wyłączymy opcje związane z supersamplingiem . Z tego względu dalej zastanawiam się, czy na stałe dodać tę produkcję do procedury testowej.

Rozgrywkę przeprowadziłem w natywnej rozdzielczości dla swojego monitora - 4K, na ustawieniach najwyższych bez Ray Tracingu. Dodatkowo skorzystałem z DLSS 2.0, który to w przypadku RTX 3080 jest wręcz wymagany, jeżeli liczymy na więcej niż 30 FPS przy takich ustawieniach. Po raz kolejny byłem w szoku. Ilość generowanych klatek nie różniła się od tej, którą mogłem obserwować na redakcyjnej platformie testowej wyposażonej w 16-rdzeniowego Ryzena 7950X. Dodatkowo gra nie “dławiła” się mimo mniejszej ilości dostępnych wątków.

Powiem szczerze, że działała lepiej niż na Ryzenie, gdzie przecież zmuszony byłem wyłączać nawet część rdzeni. Co prawda proces przygotowania shaderów czy samej instalacji gry na platformie Steam zajmował zauważalnie dłuższy czas, niż w przypadku choćby i9, to jednak sama rozgrywka nie została w żaden sposób zakłócona.

Podsumowanie

Nowa i3 bardzo mile mnie zaskoczyła. Podświadomie polecałem ten układ, do bardziej budżetowych konstrukcji dla graczy. Spodziewałem się nawet powtórki z testów Celerona, gdzie cześć gier nie chciała się nawet uruchomić, a wczytywanie innych trwało wieki. Jednak jak udowodnił nasz test, nawet po sparowaniu 13100F z mocniejsza karta graficzną śmiało możemy cieszyć się płynną rozgrywką nawet najnowszych tytułach.

Co prawda nowa i3 to nie jest idealny procesor dla wszystkich. Jeżeli zajmujecie się streamingiem, obróbką wideo czy edycją zdjęć o dużej rozdzielczości, to w tych zastosowaniach lepiej sprawdzą się modele o większej ilości rdzeni. Jednak, jeżeli tylko gracie, bądź składacie komputer dla dziecka np. do Minecrafta, to po co przepłacać? Z tego względu postanowiłem przyznać procesorowi Intela odznaczenie “Najwyższa Opłacalność”.