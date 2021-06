D&D Dark Alliance już w Xbox Game Pass, sprawdź czy warto zagrać

Dziś premiera gry Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jest ona już dostępna w Xbox Game Pass.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance to dzieło studia Tuque Games, które postanowiło wykorzystać znaną licencję i kultowych bohaterów z powieści autorstwa R.A. Salvatore. Gracze przenoszą się zatem do "Zapomnianych Krain" i jako jeden z czwórki bohaterów przemierzają kolejne lokacje i walczą z licznymi przeciwnikami.

D&D Dark Alliance to produkcja, która stawia na kooperację. Choć oczywiście można grać solo, to sami twórcy nie ukrywają, że gra była projektowana z myślą o wspólnej zabawie do czterech graczy. W dużej mierze zabaw opiera się na licznych starciach z potworami znanymi z Dungeons & Dragons, w tym z bossami.

Jeśli zastanawiacie się czy warto dać D&D Dark Alliance szansę, to wystarczy wykupić dostęp do usługi Xbox Game Pass. Produkcja studia Tuque Games jest już bowiem dostępna w abonamencie Microsoftu. Co istotne, w Dark Alliance możecie zagrać nie tylko na konsolach Xbox, ale również na PC oraz urządzeniach mobilnych (xCloud).

Pierwsze recenzje Dungeons & Dragons: Dark Alliance są dość mieszane. W serwisie Metacritic średnia opinii dziennikarzy wynosi obecnie 63 punkty. Większość recenzentów chwali jednak system walki i progresji. Emocjonujące są również starcia z bossami. Gra ma jednak swoje problemy, szczególne natury technicznej. Znikający przeciwnicy, zawieszanie się czy możliwość "wypadnięcia z mapy" to elementy, które z całą pewnością nie powinny trafić do gry.

Zobacz również: Fortnite - aktualizacja jeszcze bardziej rozwinie motyw UFO