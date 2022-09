DALL-E pokaże to, czego nie pokazał malarz. Oto Outpainting

Sztuczna inteligencja otrzymała nową możliwość. Dzięki niej zobaczysz to, co znajduje się poza ramami obrazu.

Od czasu pierwszej publicznej demonstracji DALL-E, mechanizm zaskakuje nas ultrarealistycznymi obrazami, jakie generuje. Są to zarówno widoki piękne, jak i szalone. A co ważne - każdy może spróbować swoich sił w wydawaniu poleceń SI, co wyjaśniamy tutaj. W chwili obecnej dodano nowe narzędzie, o nazwie Outpainting. Zobaczysz dzięki niemu to, czego nie pokazał malarz. Powyżej widzisz przykład, a poniżej - w jaki sposób powstała ta grafika.

Narzędzie wprowadzone przez OpenAI może działać losowo lub przy użyciu słów kluczowych. W powyższym przykładzie taką frazą było "mother's messy house", czyli "bałagan w domu matki". DALL-E perfekcyjnie dopasował otoczenie do stylu Johannesa Vermeera. Można także dodawać inne, nawet najbardziej szalone słowa kluczowe do istniejących dzieł sztuki. Przykład - jeden z użytkowników postanowił sprawdzić, co będzie, gdy do tytułu "Mona Lisa" dodamy "apokaliptyczna". Oto efekt:

Fot.: tonidl1989

Można także używać fotografii oraz zdjęć. Kolejny przykład to słynna okładka albumu Beatlesów - Abbey Road.

Fot.: Steve Androulakis

W chwili obecnej z DALL-E korzysta milion osób, a to dopiero faza beta narzędzia. Strach pomyśleć, co będzie dalej.

Źródło: TechSpot