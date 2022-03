DC zamieszało - Aquaman 2, Flash i Black Adam z nowymi datami premier

Jeśli czekaliście na rychłe premiery takich filmów jak: "Black Adam", "Flash" czy "Aquaman i Zaginione Królestwo", to nie mamy dla was najlepszych wieści. Warner Bros. postanowiło mocno zamieszać z debiutami nadchodzących produkcji z uniwersum DC.

Filmowe uniwersum DC już od lat jest prowadzone dość chaotycznie. Ostatnio mogło się jednak wydawać, że Warner Bros. wreszcie ma pomysł na stworzenie jednego, stałego uniwersum. Choć oczywiście wciąż jest to możliwe, to sympatycy superbohaterów z DC otrzymali właśnie serię nie najlepszych wiadomości. Warner Bros. zdecydowało się wywrócić "do góry nogami" swój kalendarz filmowych premier i takie produkcje jak: "Aquaman 2", "Flash", "Black Adam" i "Shazam 2" otrzymały nowe daty debiutu.

Z wyżej wymienionych tytułów jako pierwszy miał zadebiutować długo wyczekiwany "Black Adam" z Dwayne'em "The Rock" Johnsonem w roli głównej. Przygody nowego bohatera w filmowym uniwersum DC miały trafić do kin 29 lipca tego roku, jednak ostatecznie zadebiutują one dopiero 21 października.

Zobacz również:

Znacznie później niż przewidywano zadebiutują również "Aquaman i Zaginione Królestwo" oraz "Flash". Premierę pierwszego z nich przesunięto z 16 grudnia 2022 na 17 marca 2023. Z kolei "Flash" zadebiutuje dopiero 23 czerwca 2023 roku, choć pierwotnie miał trafić do kin 4 listopada 2022. Niewielkie opóźnienie "zaliczy" nawet animacja dla młodszych widzów - "DC Liga Super-Pets", której premierę przesunięto z 20 maja na 29 lipca 2022.

Jakby brakowało nam zamieszania i chaosu to Warner Bros. postanowiło zmienić również datę debiutu "Shazam! Fury of the Gods". Drugą odsłonę serii zobaczymy już 12 grudnia tego roku, choć miała zadebiutować dopiero w 2023 roku.

Obecnie nowe daty premier z uniwersum DC prezentują się następująco:

DC Liga Super-Pets - 29 lipca 2022

- 29 lipca 2022 Black Adam - 21 października 2022

- 21 października 2022 Shazam! Fury of the Gods - 12 grudnia 2022

- 12 grudnia 2022 Aquaman i Zaginione Królestwo - 17 marca 2023

- 17 marca 2023 Flash - 23 czerwca 2023 roku

Zobacz również: