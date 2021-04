DDR 5 - podano specyfikację wszystkich wariantów

Wczoraj informowałem, ze pierwsze moduły DDR5 wkraczają do masowej produkcji, dzisiaj mogę zaprezentować wszystkiej ich warianty wraz ze specyfikacją.

Za nowe układy DDR5 odpowiadają chińskie firmy Jiahe Jinwei oraz Netac, a testowano je wcześniej na płytach głównych ich partnerów, do których zaliczają się m.in. Asus, ASRock, Gigabyte oraz MSI. Pierwsze układy trafią na rynek jeszcze w tym roku, ale na nich nie koniec. Najmocniejszy układ ma trafić do sprzedaży dopiero w 2023 roku. Podczas prezentacji planów związanych z wprowadzeniem na rynek kolejnych modułów zaprezentowano także ich specyfikację.

Plany producentów przedstawiają się następująco:

16 GB - 4800 MHz, 1.1 V, CL40 - 2021

32 GB - 4800 MHz, 1.1 V, CL40 - 2021

32 GB - 5600 MHz, 1.1 V, CL46 - 2021/2022

64 GB - 5600 MHz, 1.1 V, CL46 - 2021/2022

64 GB - 6400 MHz, 1.1 V, CL52 - 2022/2023

128 GB - 5600 MHz, 1.1 V, CL46 - 2021/2022

128 GB -6400 MHZ, 1.1 V, CL52, 2022/2023

Moduły 16 i 32 GB są dedykowane desktopom konsumenckim i to ich największe ilości mają znaleźć nabywców. DDR5 to znaczny skok wydajności w stosunku do powszechnych obecnie DDR4, więc czeka nas w kolejnych latach mocne przyśpieszenie komputerów oraz laptopów. Odczujemy to zarówno w grach, jak i aplikacjach oraz podczas codziennego użytkowania maszyn.

Źródło: WCCF Tech