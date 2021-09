DDR5 6400 MHz przetestowane z Core i5-12600K

Otrzymaliśmy pierwsze informacje o wydajności pamięci DDR5 w parze z procesorem Alder Lake. Nowa dawka informacji rzuca światło na nadchodzącą premierę od Intela.

Czas, jaki nas dzieli do premiery procesorów Alder Lake, nieustannie się skraca. Oznacza to, że coraz więcej osób dostaje w swoje ręce wczesne wersje układów oznaczone jako ES bądź EQ, w celu dopracowania swoich produktów. Nie ma zatem co się dziwi,ć że prawie codziennie otrzymujemy przecieki dotyczącej wydajności czy funkcji nowych jednostek od Niebieskich.

Nowymi informacjami podzielił się na Twitterze użytkownik harukaze5719. Otrzymaliśmy dwa screeny pochodzące z programu AIDA64, dzięki czemu poznaliśmy przepustowość pamięci DDR5 pracującej z częstotliwością 6400 MHz jak i wydajność pamięci cache procesora i5-12600K. Sam układ Intela rozpoznawany jest przez oprogramowanie jako 10-rdzeniowy procesor, co oznaczałoby konfigurację 6C+4c z obsługą do 16 wątków wykonawczych. Testy był przeprowadzone na platformie DELL'a.

zdj. harukaze5719 twiiter

Osiągnie rezultaty zbliżają moduły DDR5 pracujące w dual chanel do wyników osiąganych wcześniej przez platformy posiadające w czterokanałowy kontroler DDR4. Warto zauważyć, że pamięci pracowały w tak zwanym trybie GEAR4, czyli częstotliwość pracy kontrolera pamięci wynosiła 1/4 prędkości pamięci RAM. Łącząc to z wysokimi timingami 40-40-40-85 można dopatrywać się przyczyny, przez którą opóźnienia wynoszą 90 ns. Znacząco za to wzrosła prędkość pamięci cache trzeciego poziomu. W stosunku do i5 11600K wynik jest lepszy o ponad 70%.

Na koniec ten sam użytkownik podzielił się informacją o cenach nadchodzących układów z tak zwanej tacki (TRAY), pozbawionych chłodzenia i z krótszym okresem gwarancji. Można zauważyć, że są one bardzo zbliżone do tych o których informowaliśmy Was już w piątek.

i5-12600KF - 261,77 dolarów

- 261,77 dolarów i7-12700K - 422,17 dolarów

i7-12700KF - 395,61 dolarów

i9-12900K - 604,89 dolarów

i9-12900KF - 578,13 dolarów

zdj. harukaze5719 twiiter

źródło: [email protected]