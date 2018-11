DJI Osmo Pocket - miniaturowa kamera z gimbalem. Sprzedaż rusza w połowie grudnia

Jeśli do tej pory do kupna gimbala zniechęcała was skomplikowana obsługa oraz spore gabaryty, pozostaje wam już tylko jedna wymówka - cena. DJI Osmo Pocket to najmniejsza na rynku kamera z automatycznym stabilizatorem. Niestety nie najtańsza, ale w tym kontekście to raczej zrozumiałe.

DJI Osmo Pocket