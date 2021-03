DLSS podwaja wydajność System Shock i The Fabled Woods

Technologia wprowadzona przez Nvidia miała za zadanie usprawnić działanie gier. I jak pokazują pierwsze dwa przykłady - robi to doskonale.

W zeszłym miesiącu Nvidia umożliwiła wykorzystanie z technologii Deep Learning Super Sampling (DLSS) w grach korzystających z silnika Unreal Engine 4.26. W tym celu powstała specjalna wtyczka, którą można zintegrować z silnikiem i korzystać z możliwości dawanych przez to rozwiązanie. Jednym z pierwszych tytułów, w jakich tak zrobiono, jest remake kultowego System Shock, a drugim - The Fabled Woods, czyli tytuł mający swoją premierę 25 marca.

Co umożliwia DLSS? Jest to technologia dostępna wyłącznie dla kart Nvidia RTX, a jej celem jest zwiększenie wydajności gier przy zachowaniu jakości. I jak pokazują wyniki pomiarów, doskonale wywiązuje się z tego zadania. Dowody na to poniżej.

Warto dodać, ze The Fabled Wood otrzymało także wsparcie dla ray tracingu. Wyniki DLSS to doskonała informacja dla wszystkich graczy - silnik Unreal Engine to jeden z najpopularniejszych silników gamingowych na rynku, z którego korzystają tysiące gier. Jeśli wszystkie nowe produkcje skorzystają z plugina, umożliwi im to osiągnięcie doskonałych efektów, znaczenie wpływających na przyjemność zabawy.

