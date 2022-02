DM4 EVO S to mysz gamingowa, która zawstydza konkurencję. Ten „gryzoń” was zaskoczy

Firma Dream Machines wzbogaciła niedawno swoje portfolio o mysz gamingową DM4 EVO S, która zaskakuje jakością wykonania, specyfikacją i ceną.

Spis treści

Każdy gracz dobrze wie, że bez dobrej, komfortowej i szybkiej myszki jakakolwiek rozgrywka nie ma najmniejszego sensu. Bez względu czy najczęściej zagrywacie się w League of Legends, Destiny 2, Fortnite czy typowe FPS-y nastawione na rywalizację jak CS:GO czy Valorant, dobry „gryzoń” to podstawa. Kupno odpowiedniego modelu nie należy jednak do najłatwiejszych zadań. Wybranie urządzenia o odpowiedniej specyfikacji, wyglądzie i funkcjach potrafi przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie, gdy dopiero po ostatecznym podjęciu decyzji dostrzegamy jego cenę.

Na szczęście coraz więcej producentów dostrzega, że możliwe jest stworzenie urządzenia wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Jednym z nich jest Dream Machines. Model DM4 EVO S ma w zasadzie wszystko, czego możecie oczekiwać od topowego modelu, a przy okazji, jego cena nie zrujnuje waszego budżetu.

Dream Machines DM4 EVO S – design i jakość wykonania

Dream Machines DM4 EVO S to mysz przeznaczona dla graczy. Co za tym idzie musi wyróżniać się nie tylko efektownym, ale również praktycznym designem. Model DM4 EVO S może pochwalić się ergonomicznymi kształtami, które sprawiają, że myszka wygodnie leży w dłoni, nawet podczas najbardziej intensywnych starć. Z kolei aż 7 dostępnych przycisków (w tym dwa boczne) sprawi, że mysz ta sprawdzi się nie tylko podczas rywalizacji w gry z gatunku FPS, ale również w MMO czy MOBA. Klasyczny design utrzymany w kolorze matowej czerni uzupełnia wielobarwne podświetlenie RGB, które możemy dowolnie konfigurować.

Producent zadbał również o wysokiej jakości kabel typu „sznurówka”, który został wykonany ze specjalnego materiału. Jego niezwykłe właściwości sprawiają, że nie tylko znacznie trudniej go splątać, ale jest on również wytrzymały i elastyczny. Wszystko to sprawia, że podczas rozgrywki z Dream Machines DM4 EVO S możecie poczuć się jakbyście korzystali z modelu bezprzewodowego zachowując przy tym wszystkie właściwości kabla.

Dream Machines DM4 EVO S – specyfikacja i możliwości

W przypadku modelu DM4 EVO S producent nie chciał iść na żadne kompromisy i postawił na sprawdzone rozwiązania. Możemy zatem liczyć na przełączniki Kailh GM 8.0, które cechują się znakomitym czasem reakcji i wyjątkową żywotnością. To właśnie dzięki nim przyciski w DM4 EVO S są w stanie wytrzymać nawet 80 milionów kliknięć.

Wewnątrz urządzenia znajduje się także sensor PixArt 3370, który obecnie uchodzi za jeden z najlepszych na rynku. Do jego kluczowych cech możemy zaliczyć możliwość pracy na dużej rozpiętości DPI. W przypadku modelu DM4 EVO S czułość myszki waha się pomiędzy 400, a aż 16000 DPI. Każdy zatem może bez trudu dopasować ustawienia do swoich preferencji. Jego kolejną niewątpliwą zaletą jest szybkość śledzenia ruchu. DM4 EVO S w połączeniu PixArt 3370 gwarantuje użytkownikowi maksymalną prędkość na poziomie 7 m/s. Co w połączeniu z niezwykłą precyzją sensora pozwoli wam uzyskać realną przewagę nad rywalami.

DM4 EVO S – szczegółowa specyfikacja

Sensor: Optyczny PixArt PMW3370

Przełączniki: Kailh GM 8.0

Prędkość maksymalna: 7.0 m/s

Polling Rate: 1000 Hz

DPI: 400, 800, 1600, 2400, 4800, 16000

LOD (lift off distance): ~1.8 mm

Żywotność: do 80 mln kliknięć (przyciski główne – lewy/prawy)

Wymiary: 126 x 63 x 40 mm

Waga: 97g (bez kabla)

Kabel: kabel typu sznurówka (1,8 m)

Podświetlenie: Tak

Dream Machines DM4 EVO S – podświetlenie i funkcje dodatkowe

Wielu producentów sprzętu gamingowego ma tendencje do przesadzania z ilością podświetlenia. Choć często wygląda to dość efektownie, to w dłuższej perspektywie jest bardziej uciążliwe niż przydatne. Bardzo ciekawie sposób podświetlenia rozwiązano w DM4 EVO S. Producent zdecydował się umieścić je w trzech strategicznych miejscach (w logo, scrollu i na spodzie myszki), co sprawia, że urządzenie prezentuje się znakomicie, a przy tym w żaden sposób nie wpływa na nasz komfort podczas zabawy. Co więcej, dzięki dedykowanemu oprogramowaniu możemy samodzielnie ustawić barwę oświetlenia i jego intensywność.

Będąc już przy oprogramowaniu, to warto podkreślić, że i tu DM4 EVO S pozytywnie zaskakuje. Producent zadbał bowiem o software, który pozwoli wam nie tylko zmienić kolor podświetlenia myszki, ale również dostosować m.in. ustawienia czułości czy polling rate. Nie zabrakło także możliwości tworzenia profili, które pozwolą wam w „oka mgnieniu” zmieniać ustawienia i dostosowywać je do wybranej gry.

Dream Machines DM4 EVO S – to się po prostu opłaca

Dream Machines DM4 EVO S to solidna i przemyślana konstrukcja, która z łatwością odnajdzie się u każdego typu gracza. Topowa specyfikacja, ciekawe rozwiązania i atrakcyjna cena (139 złotych) sprawiają, że to myszka, której zakup po prostu się opłaca.