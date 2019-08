DOOGEE S40 wchodzi do Polski

Odporność na poziomie IP 68 i IP 69, wzornictwo i cena – DOOGEE S40 tymi cechami będzie kusić polskich klientów. Telefon dołącza do rodziny DOOGEE S i będzie można go kupić w wybranych sieciach handlowych w Polsce, m.in. w stacjonarnych sklepach MediaMarkt i MediaExpert. Zainteresowane mogą być zwłaszcza osoby pracujące w trudnych warunkach takich, jak place budowy.

DOOGEE S40 odznacza się stosunkowo niewielką jak na pancerny telefon wagą. 238 gramów i 14 milimetrów to w sam raz, żeby telefon nie obciążał zbytnio kieszeni i był wygodny w użytkowaniu. Wyświetlacz jest chroniony przez szkło Gorilla Glass 4. Jest to kolejny po S90 przedstawiciel rodziny S, który oficjalnie zawita na nasz rynek. Będzie można go kupić już za 589 zł, co w przypadku telefonów „pancernych” jest ceną niezwykle niską. Idealnie nada się dla użytkowników pracujących na co dzień w trudnych warunkach, których telefony są narażone na stały kontakt z pyłem lub wodą np. na placu budowy. To, że jest to telefon dobry dla inżynierów znajduje również poparcie w fakcie, że w wyposażeniu znajdujemy dual SIM, dzięki czemu możemy jednocześnie korzystać z urządzenia jako służbowego i prywatnego.

Na pokładzie telefonu znajdziemy Androida 9.0, który ma za zadanie zapewnić urządzeniu odpowiednią płynność. Procesor o taktowaniu 1,5 GHz został uzupełniony 3GB RAMu, dzięki czemu uzyskujemy zadowalającą wydajność urządzenia. Wewnętrzna pamięć 32 GB może zostać dodatkowo rozszerzona za pomocą kart microSD, natomiast bateria o pojemności 4650 mAh pozwoli na długą pracę bez konieczności ładowania. Poza tym, telefon jest wyposażony w moduł LTE, podwójny aparat tylny 8 Mpix + 5 Mpix oraz przedni 5 Mpix, Bluetooth 4.2 z NFC, a także czytnik linii papilarnych i GPS z GLONASS i Beidou. Nowy telefon od DOOGEE zdecydowanie przypadnie do gustu tym, którzy na smartfon nie chcą wydawać zbyt wiele, a oczekują solidnej obudowy i wytrzymałej baterii. To idealny telefon dla inżynierów, miłośników wymagających wędrówek czy sportów ekstremalnych.

