DOOGEE S68 Pro wkrótce trafi do Polski

Jak reklamuje go producent: "S68 Pro to model do zadań specjalnych o dużej wytrzymałości". A co oferuje użytkownikom?

S68 Pro to kolejny "pancerny smartfon DOOGEE" z podwójnym zabezpieczeniem ekranu - pierwsze to doskonale znane użytkowników szkło Gorilla Glass, drugie - aluminiowa warstwa pod wyświetlaczem High Definition IPS. Ma działać bezproblemowo w najgorsze mrozy (nawet przy -40°C!) i upały (do 60°C). Jest także wodoodporny - może leżeć w wodzie nawet przez 30 minut, na maksymalnej głębokości 1,5 m. Nie jest mu straszny upadek z wysokości do 150 cm. S68 Pro ma wyświetlacz 5,9", napędza go procesor Helio P70, korzystający z 6GB RAM. Na dane przeznaczono 128GB przestrzeni. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 Pie.

Smartfon DOOGEE zwraca również uwagę swoją baterią - ma ona pojemność 6300 mAh. Jak podaje producent, "po naładowaniu w stanie spoczynku może wytrzymać aż 756 godzin w trybie standby, 49 godzin nieustannego oglądania wideo i 22 godziny grania." Co rzadko spotykane w takich urządzeniach, a co ma S68 Pro, to możliwość bezprzewodowego, indukcyjnego ładowania innego smartfona, dzięki czemu może w awaryjnej sytuacji posłużyć za powerbank. Miłośnicy fotografii nie powinni być rozczarowani - tylny aparat to obiektywy 21Mpix + szerokokątny 8Mpix + teleobiektyw 8Mpix. Nie zabrakło także aparatu selfie - ma on matryce 16 Mpix. Z innych zalet warto wymienić wbudowany moduł NFC oraz rozmaite funkcje ulepszające zdjęcia. Model ten posiada funkcję skanowania twarzy oraz czytnik linii papilarnych.

Nowy smartfon DOOGEE będzie dostępny w Polsce w sklepach stacjonarnych już na przełomie roku. Niestety, cena w Polsce nie została podana.