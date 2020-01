DOOGEE S68Pro zadebiutuje Polsce

DOOGEE poinformowało o planowanym wprowadzeniu do sprzedaży na terenie Polski smartfona S68Pro. Ma być on odporny na każde warunki.

DOOGEE w grudniu 2019 wprowadziło na rynek model Y9 PLUS. Za 619,99 PLN otrzymujemy telefon, mający ośmiordzeniowy procesor MediaTekHelio P23 z układem graficznym Mali-G71 oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci w edycji podstawowej. Ma on aparat tylny z trzema obiektywami - 16 Mpix+8 Mpix+8 Mpix oraz baterię o pojemności 4350 mAh. Kolejny model to S68Pro, który na stronie producenta dostępny jest w cenie 199,99 USD (ok. 765 zł). Nie znamy jak na razie polskiej kwoty za ten model. Wiemy jednak, że jego wersja podstawowa to procesor Helio P70 z 6GB RAM i 128GB pamięci, a działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 Pie. Ma baterię o bardzo dużej pojemności - 6300 mAh, co umożliwia pracę w trybie standby aż przez 765 godzin.

DOOGEE S68Pro ma konstrukcję wodoodporną - może przebywać do 30 minut na głębokości 1,5 metra - jest także wysoce odporny na temperatury w zakresie od -40 do 60 C. Wyświetlacz IPS chronią dwie warstwy szkła Gorila Glass 4, a także aluminiowa warstwa. Z tyłu znalazł się zestaw trzech obiektywów: 21Mpix+8Mpix+8 Mpix. Urządzenie ma również moduł NFC, czytnik linii papilarnych oraz funkcję skanowania twarzy. Niestety, nie podano jak na razie dokładnej daty premiery tego urządzenia.