DOOM Eternal już bez Denuvo, twórcy reagują na krytykę

Twórcy DOOM Eternal sami sprowadzili ostatnio na siebie kłopoty, dodając do gry system anti-cheat - Denuvo. Graczom się to nie spodobało i dali temu jasny wyraz. Krytyka jaka wylała się na DOOM Eternal była tak ogromna, że id Software postanowiło wycofać system zabezpieczeń Denuvo.

DOOM Eternal wydany 20 marca tego roku, to zdecydowanie kawał znakomitego kodu. Już w dniu premiery gra mogła pochwalić się znakomitymi recenzjami. Wówczas, średnia ocen dzieła id Software wynosiła w serwisie metacritic pomiędzy 88 - 90 punktów. Co ciekawe, pomimo licznych obaw wydawcy, gra ukazała się na rynku bez żadnego systemu zabezpieczającego przed piractwem. Jakież było zatem zaskoczenie graczy, gdy przed kilkoma dniami, w ramach jednej z aktualizacji, do gry trafił Denuvo Anti-Cheat, czyli właśnie system zabezpieczający grę. Choć twórcy gry zapewniają, iż wykorzystane przez nich oprogramowanie działa tylko wtedy, gdy uruchomiona jest gra i gromadzi dane wyłącznie powiązane z DOOM Eternal, to graczom i tak się to nie spodobało, szczególnie tym którzy produkcję już posiadają.

W licznych sklepach z grami online i serwisach zaczęło się "bombardowanie" DOOM Eternal negatywnymi recenzjami. Społeczność gry chciała w ten sposób pokazać swój sprzeciw wobec systemu Denuvo i traktowaniu ich jak potencjalnych "oszustów". Tysiące negatywnych recenzji sprawiło, że twórcy gry zdecydowali się wycofać ze swojego wcześniejszego pomysłu.

Marty Stratton, producent wykonawczy DOOM Eternal, wydał oświadczenie, w którym zapowiedział, że Denuvo zostanie usunięte z gry przy okazji najbliższej aktualizacji.

Pomimo naszych najlepszych intencji, opinie graczy wyraźnie pokazały, że musimy ponownie ocenić nasze podejście do integracji zabezpieczeń. Dzięki temu usuniemy technologię anti-cheat z gry w następnej aktualizacji na PC. - Marty Stratton

Choć nie do końca można pochwalać "bombardowanie" gier po ich premierze, to w tym wypadku działania te były usprawiedliwione. Społeczność DOOM Eternal miała pełne prawo wyrazić swój sprzeciw wobec takim praktykom deweloperów i wydawców.

DOOM Eternal jest obecnie dostępny na PC, PlayStation 4 i Xbox One, gra ukażę się również na Nintendo Switch.

Zobacz również: DOOM Eternal z całą pewnością nie jest ostatnią odsłoną serii, twórcy już mają pomysł na kontynuację

źródło: vg247.com