DOOM Eternal wygląda rewelacyjnie, zaprezentowano nowy gameplay

Studio id Software podzieliło się dzisiaj z nami nowymi szczegółami dotyczącymi DOOM Eternal, przy okazji otrzymaliśmy także nowy, obszerny gameplay.

Wydany w 2016 roku DOOM miał być restartem całej serii. Zarówno Bethesda, jak i studio id Software, chcieli odciąć się od nieudanego DOOMa 3 z 2004 roku i przywrócić kultową serię FPS-ów do chwały. Częściowo z pewnością im się to udało, bo DOOM był naprawdę udaną produkcją, choć nie pozbawioną wad.

Bethesda dostrzegła ogromny potencjał w serii i jej fanach, więc dała id Software zielone światło na realizację kontynuacji. Tak zrodził się DOOM Eternal, który przez producenta wykonawczego gry - Marty'ego Strattona, jest określany jako najwybitniejsze dzieło w historii studia. Nie ukrywa on jednak, że były momenty, w których jego zespół musiał naprawdę ciężko pracować i nie udało się uniknąć tzw. crunchy, czyli okresów w produkcji, w których pracownicy są zmuszeni do wytężonej pracy i licznych nadgodzin. W branży gier zjawisko to jest niestety nagminne. Stratton podkreśla, że w id Software starano się, aby crunche były jak najzdrowsze.

Dowiedzieliśmy się również, że przesunięcie premiery z listopada ubiegłego roku na marzec bieżącego, było najlepszą decyzją z możliwych. Według producenta wykonawczego, jego zespół mógł dzięki dodatkowym miesiącom dopracować tytuł na wielu płaszczyznach. Między innymi zlikwidowano mnóstwo błędów, poprawiono optymalizację oraz zadbano o liczne poprawki w balansie rozgrywki.

Jak DOOM Eternal prezentuje się obecnie, możemy zobaczyć na obszernym materiale z rozgrywki, opublikowanym przez serwis Game Informer. Mamy tu wszystko czego moglibyśmy oczekiwać od DOOMa - hordy demonów, dynamiczne i efektowne starcia czy brutalne ataki kończące. Najlepiej zobaczcie to sami.

Co tu dużo pisać, na takiego DOOMa czekaliśmy. Eternal zapowiada się obecnie na największy hit marca. Kto wie? Po przesunięciu licznych produkcji, to może właśnie DOOM Eternal zostanie bohaterem pierwszego półrocza 2020.

Najnowsze dzieło id Software zadebiutuje dokładnie 20 marca na PlayStation 4, Xbox One i PC. W późniejszym terminie planowana jest również premiera na Nintendo Switch.

źródło: gameinformer.com/gamingbolt.com