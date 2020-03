DOOM Eternal z całą pewnością nie jest ostatnią odsłoną serii, twórcy już mają pomysł na kontynuację

Choć premiera DOOM Eternal dopiero przed nami, to twórcy gry - studio id Software, już planują dalszy rozwój kultowej serii.

Do premiery DOOM Eternal pozostało już zaledwie kilka dni. W oczekiwaniu na debiut, najnowszej odsłony kultowej serii FPS-ów, warto obejrzeć ciekawy wywiad, który przeprowadził Joe Rogan z reżyserem gry - Hugo Martinem.

Twórca najnowszej odsłony serii DOOM przyznał, że choć "nie wolno mu tego mówić", to jego zespół już myśli o "kolejnych rzeczach" związanych z cyklem. Martin dodał, że w id Software naturalne są rozmowy pomiędzy członkami studia, na temat różnych ciekawych rozwiązań i pomysłów dotyczących gier. Najciekawsze propozycje są często zapisywane, aby można było je wykorzystać w przyszłości.

Śledzimy wszystko i zawsze rozmawiamy, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się fajny pomysł i trzeba będzie go zanotować. Utrzymujemy te rozmowy na boku i sprawdzamy, jak to idzie. - Hugo Martin, id Software

Z wywiadu dowiedzieliśmy się również, że twórcy mają ambitne plany rozwoju DOOM Eternal i do gry trafią dwa duże, płatne rozszerzenia DLC do trybu dla jednego gracza oraz liczne (i darmowe) dodatki do trybu sieciowego - BattleMode.

Z opublikowanych dotąd materiałów, DOOM Eternal zapowiada się na idealną kontynuację DOOM'a z 2016 roku. W dużej mierze, mamy otrzymać to samo, ale w większej ilości i lepszej jakości. Zatem, jak przystało na serię DOOM, możemy liczyć na dynamiczną rozgrywkę oraz wyjątkowo brutalne i krwawe starcia z oponentami. Co istotne, twórcy są świadomi, że przy tak szybkich pojedynkach, niezbędna jest wysoka płynność wyświetlanego obrazu, m.in. dlatego zespół odpowiedzialny za grę poświęcił długie miesiące na optymalizację kodu produkcji oraz zadbał o to, aby wszystkie konsolowe wersje gry działały w 60 klatkach na sekundę. Co zaś się tyczy edycji PC-towej, to będzie można ją "odpalić" nawet w 120 kl./s, przy rozdzielczości 1440p, jednak do tego będzie potrzebna naprawdę mocna maszyna. Jak mocna? Możecie sprawdzić tutaj.

DOOM Eternal zadebiutuje już w najbliższy piątek - 20 marca, na PlayStation 4, Xbox One, PC i Google Stadia. W późniejszym terminie gra pojawi się również na Nintendo Switch.

źródło: gamingbolt.com