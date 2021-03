DOTA 2 - najbliższa aktualizacja ułatwi rozgrywkę nowym graczom

DOTA 2 się zmienia i będzie bardziej przyjazna dla nowych graczy.

DOTA 2 podobnie jak League of Legends to wymagające produkcje, które na przestrzeni lat zostały dodatkowo mocno rozbudowane. Nowym graczom coraz trudniej jest zacząć przygodę z tak skomplikowanymi tytułami. Valve - twórcy DOTA 2, dostrzegli ten problem i postanowili przebudować wiele elementów produkcji, tak aby było ona łatwiejsza w odbiorze dla nowicjuszy. Co się zmieni?

Przede wszystkim nowi gracze mogą teraz wybrać dedykowany im tryb, który opiera się na koncepcji starego limitowanego trybu rozgrywki, zawierającego "małą i stabilną pulę bohaterów", która pozwoli graczom nauczyć się podstaw bez napotykania nowych bohaterów i umiejętności w każdej grze i przeciążania swoich możliwości. Dodatkowo, nowi gracze nie będą karani za opuszczanie meczów.

Aby dać nowym graczom elastyczność podczas nauki, tryb ten pozwoli im opuścić mecz w dowolnym momencie bez kary. Chcemy, aby nowi gracze czuli się bezpiecznie próbując różnych bohaterów lub próbując nauczyć się kilku rzeczy w wolnych chwilach, nawet gdy są pod presją czasu. Aby to wesprzeć, jeśli gracz w trybie nowego gracza opuści grę, bot natychmiast zajmie jego miejsce. - Valve

Jeśli liczba funkcji i możliwości DOTA 2 będzie was przytłaczać, to możecie liczyć dodatkowo na wsparcie "przyjaznego czarodzieja", który regularnie będzie pojawiał się z nowymi radami i podpowiedziami.

Zmian jest oczywiście znacznie więcej i obejmą one również:

Nowy system nagród dla początkujących graczy

Uproszczony sklep

Ulepszone starcia z botami

Lepiej opisani bohaterowie

Nowe wyzwania

Pełną listę nowości i zmian, które wprowadza najnowsza aktualizacja do DOTA 2 znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

Przy okazji, przypominamy, że już dziś na platformie Netflix odbędzie się premiera serialu animowanego umiejscowionego w świecie gry, pod tytułem - DOTA: Dragon's Blood.

