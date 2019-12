DXOMark: Huawei Mate 30 Pro 5G ma najlepszy aparat na rynku

Specjalistyczny serwis DXOMark, recenzujący aparaty w smartfonach, sprawdził możliwości Huawei Mate 30 Pro 5G.

Aby uzyskać jak najlepsze wyniku testu, inżynierowie DXOMARK wykonali ponad 1600 zdjęć testowych i nagrali ponad 2 godziny filmów. W obydwu przypadkach zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i na zewnątrz, pod gołym niebem. Wszystkie ujęcia wykonywane były na bazie ustawień domyślnych. Wynik - jak pokazuje to poniższy wykres wraz z wyszczególnieniem oceny poszczególnych elementów - to 123 punkty, co jest dwa razy lepszym osiągnięciem, niż przy standardowym modelu. W ten sposób Huawei Mate 30 Pro 5G zastąpiło na tronie dotychczasowego "króla smartfonowych aparatów", którym był Xiaomi Mi Note 10 Pro.

Huawei Mate 30 Pro 5G ma w aparacie tylnym zestaw czterech obiektywów: główny 40 Mpix (f/1.6s, PDAF, OIS), szerokokątny 40 MPix (f/1.8, PDAF), teleobiektyw 8MPix (f/2.4, PDAF, OIS), sensor ToF 3D. Towarzyszy im podwójna lampa błyskowa LED. Aparatem można nagrywać materiały wideo 4K (2160p/60fps, fabryczne ustawienie 2160p/30fps. Tutaj warto dodać, że oba smartfony (Huawei i Xiaomi) mają takie same podzespoły, więc jedyne różnice wypływają z optymalizacji oprogramowania. Jak widać - Huawei przeprowadziło ją lepiej. Zdjęcia robione przez Mate 30 Pro mają lepszą stabilizację (zwłaszcza przy autofokusie) i redukcję szumów. Wypadają również lepiej przy niewielkim oświetleniu oraz trybie portretowym.