Dacia Sandero - świetne multimedia w jeszcze lepszej cenie [RECENZJA]

Do redakcji PCWorld na tygodniowy test trafiła najnowsza Dacia Sandero wyposażona we wszystkie opcje z zakresu multimediów i wsparcia kierowcy. Za 60 tysięcy złotych otrzymamy ciekawe auto miejskie z rewelacyjnym systemem Media Nav. Sprawdź, jak działa system multimedialny oraz asystenci jazdy w jednym z najtańszych samochodów z segmentu B.

Dacia to firma, która wszystkim kojarzy się z twardymi plastikami i taniością. Budżetowa marka Renault pochodząca z Ruminii jest w świecie motoryzacji niczym Redmi na rynku nowych technologii. Po tygodniowym teście najnowszej Dacii Sandero z wszystkimi opcjami z zakresu rozrywki oraz wsparcia kierowcy wiem już, że samochody tego producenta niczego nie udają, a na dodatek oferują rewelacyjny stosunek jakości do ceny.

Dacia Sandero

Po testach samochodów marek premium nadszedł czas, aby zejść na ziemię i wejść w skórę typowego Kowalskiego, który szuka dla siebie nowego auta do miasta i na krótkie weekendowe wypady. Do redakcji PCWorld zawitała Dacia Sandero trzeciej generacji w wersji wyposażenia Comfort z wieloma dodatkami. Pod maską umieszczono niewielki silnik 1.0 TCE o mocy 100 KM z fabryczną instalacją gazową (Landi Renzo). W tym materiale nie będę się jednak skupiał na silniku. To znana jednostka, której recenzje znajdziecie na wielu portalach motoryzacyjnych.

Dacia Sandero

Decydując się na test Dacii Sandero interesował mnie system multimedialny Media Nav z bezprzewodowym dostępem do Android Auto oraz Apple CarPlay, a także szereg systemów wsparcia kierowcy. Szybko okazało się, że za 60 tysięcy złotych otrzymujemy świetnie wyposażone auto segmentu B. Na pokładzie auta prasowego znalazłem 8 calowy wyświetlacz dotykowy, dedykowany uchwyt na telefon, dostęp bezkluczykowy, sterowanie radiem z kierownicy, rozbudowany komputer pokładowy oraz klimatyzacje automatyczną, a to dopiero początek listy wyposażenia.

Tył Dacii Sandero

Warto podkreślić, że Dacia Sandero posiada światła mijania wykonane w technologii LED, czujniki martwego pola w lusterkach, czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu, kamerę cofania, a także radar z funkcją aktywnego hamowania w celu uniknięcia/minimalizacji skutków kolizji.

Dacia Sandero z boku

Jakie wrażenia wywarły na mnie multimedia Dacii Sandero?

Media Nav - 8 calowy tablet będący centrum dowodzenia samochodem

Na szczycie deski rozdzielczej znajdziemy 8 calowy tablet z gigantycznymi ramkami oraz 5 podświetlanymi przyciskami dotykowymi. Mniej przychyli internauci uważają, że rozwiazanie zostało doklejone na siłę i wygląda jak tani tablet z Biedronki. Osobiście usytuowanie i wygląd ekranu w ogóle mi nie przeszkadzał. Za każdym razem, gdy myślimy o oszczędnościach musimy pamiętać o cenie samochodu. Maksymalnie wyposażona Dacia Sandero kosztuje około 65 tysięcy złotych, a cennik zaczyna się od kwoty 40900 zł.

Logo powitalne

Obok tabletu umieszczono uchwyt na telefon, a tuż za nim znajdziemy jeden z dwóch portów USB. Co ważne różnią się one funkcjonalnością. Port USB za tabletem oznaczony logotypem USB służy do ładowania oraz komunikacji z systemem inforozrywki.

Port USB do Android Auto i Apple CarPlay

Drugie gniazdo USB z logo pioruna umieszczone pod panelem nawigacji służy tylko i wyłącznie do ładowania telefonu. Co ciekawe oba porty są podświetlane w nocy. To miły akcent stylistyczny.

Konsola środkowa

Całość uzupełnia klasyczny zestaw wskaźników z niewielkim, ale funkcjonalnym ekranem.

Klasyczne zegary z ekranem komputera pokładowego (monochromatycznym)

Wbudowany system rozrywki nie zachwyca wyglądem, ale jest funkcjonalny

System multimedialny Dacii wygląda jakby miał dobre kilkanaście lat. Na szczęście wszystko działa szybko, a my zbyt często nie będziemy korzystać z interfejsu przygotowanego przez Renault/Dacia. Wszystko ze względu na obecność Android Auto oraz Apple CarPlay.

Oprogramowanie zostało podzielone na 6 zakładek:

Radio

Multimedia

Telefon

Ustawienia Pojazdu

Nawigacja (błąd w tłumaczeniu - w testowym egzemplarzu nawigacja została opisana jako Ustawienia)

Smartfon Integracja

Interfejs systemu inforozrywki - widoczny błąd w tłumaczeniu

W dolnym rogu znajdziemy również ustawienia systemowe. Oprogramowanie zostało przygotowane przez firmę LG.

Bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay

Dacia Sandero to jeden z najtańszych nowych samochodów z Android Auto oraz CarPlay. Co ważne w przypadku nowego Sandero łączność może odbywać się przewodowo oraz bezprzewodowo. To spora nowość w tak tanich samochodach. Nawet kilkukrotnie droższe pojazdy marek premium rzadko kiedy obsługują bezprzewodowe Android Auto oraz Apple CarPlay.

Przez tydzień testowałem oba systemy zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo.

Dacia rewelacyjnie radzi sobie z obsługą Android Auto oraz Apple CarPlay. Co ważne w przypadku połączenia bezprzewodowego nie ma mowy o żadnych opóźnieniach.

Android Auto

Ekran jest responsywny i czuły. Jego jakość jest krótko mówiąc słaba - czerń bardziej przypomina odcienie szarego, ale całość działa bardzo sprawnie i jest użyteczna.

Oba systemy są zintegrowane z pilotem sterowania znajdującym się pod kierownicą. Po przełączeniu się na Android Auto/Apple CarPlay możemy zmieniać piosenki oraz głośność wprost z kierownicy.

Sterowanie multimediami za kołem kierownicy

Niestety integracja z Android Auto i Apple CarPlay ma dwie wady. Po pierwsze po połączeniu tracimy dostęp do czujnika temperatury. Informacja ta wyświetlana jest jedynie w systemie inforozrywki Dacii. Można to łatwo obejść wyłączając na chwilę wyświetlacz. Na ekranie powitalnym widać datę, godzinę oraz temperaturę zewnętrzną.

Podświetlane przyciski dotykowe koło Media Nav

Drugim problemem jest brak integracji Android Auto i Apple CarPlay z wbudowanym systemem inforozrywki. Nawigacja wbudowana w Media Nav posiada funkcję informowania o ograniczeniach prędkości oraz fotoradarach. Z opcji tych nie skorzystamy po uruchomieniu Android Auto lub Apple CarPlay.

Decydując się na połączenie z Android Auto możemy skorzystać ze świetnie działającego Asystenta Google. Wywołamy go wprost z kierownicy z wykorzystaniem dedykowanego przycisku. Mikrofon umieszczono w podsufitce, centralnie nad głową kierowcy.

Mikrofon

Więcej informacji o Android Auto oraz Apple CarPlay znajdziesz w oddzielnych materiałach.

W tym miejscu mała ciekawostka - Dacia Sandero nie posiada złącza AUX-IN. Oznacza to, że nie podłączymy przewodowo naszego smartfona czy odtwarzacza MP3. Na szczęście w dobie Bluetooth, Android Auto, CarPlay i smartfonów bez Jacka nie jest to duża wada.

Telefon w Media Nav

Głośniki do wymiany!

Skoro Dacia Sandero posiada fajny system multimedialny to pewnie zastanawiacie się jak wrażenia akustyczne? Niestety tu słychać, że mówimy o jednym z najtańszych nowych samochodów. Do testów otrzymałem najbardziej "wypasioną" wersję z 6 głośnikami i nie chcę sobie wyobrażać co dzieje się w bazowej wersji z 4 głośnikami z przodu.

Wnętrze Dacii Sandero

W Dacii Sandero brakuje wszystkiego. Maksymalna głośność jest niska, a na dodatek pierwsze trzy poziomy są bardzo głośne. Brakuje niskich i wysokich tonów, a także dobrego rozchodzenia się dźwięku po wnętrzu.

Z tyłu zastosowano znacznie gorsze głośniki. Zabieg ten spowodował, że w Dacii Sandero czujemy się jak w starym aucie z dwoma głośnikami z przodu.

System multimedialny ma potencjał, ale zdecydowanie po zakupie warto rozważyć wymianę głośników i dodatkowe wyciszenie drzwi.

Karta HandsFree - dodatek, który warto zamówić

Bazowo Dacia Sandero dostarczana jest z klasycznym kluczykiem ze zintegrowanym pilotem. Jest to rozwiązanie rodem z samochodów Renault sprzed 20 lat. Zdecydowanie warto dopłacić 800 zł do systemu Keyless Entry. W tej cenie otrzymujemy kartę-klucz, która znacząco ułatwia dostęp do samochodu.

Karta Hands Free

Karta jest spora, ale płaska. Z przodu znajdziemy logo producenta, a z tyłu cztery przyciski - do otwierania/zamykania pojazdu, uruchamiania świateł i odblokowania bagażnika. W środku znajdziemy również klasyczny kluczyk pozwalający dostać się do samochodu.

Stacyjkę umieszczono pod hamulcem ręcznym. W przypadku rozładowanego akumulatora lub awarii systemu wystarczy przyłożyć kluczyk do oznaczonego miejsca.

Awaryjny czytnik karty

Odpalanie odbywa się z wykorzystaniem przycisku Start/Stop. Umieszczono go we wgłębieniu pomiędzy kierownicą, a centralną częścią konsoli centralnej. Wymaga to przyzwyczajenia, ale minimalizuje ryzyko przypadkowego wciśnięcia.

Przycisk Start/Stop

Co ważne podobnie, jak w droższych autach Renault karta automatycznie otwiera i zamyka samochód. Wystarczy, że zbliżymy się na około 50 cm do drzwi kierowcy.

Dedykowane miejsce na kartę

Pilot zdalnego sterowania posiada zasięg pracy około 15 metrów. Dzięki tem rozwiązaniu możemy uruchomić światłą i odnaleźć pojazd na parkingu.

Przycisk do otwierania w drzwiach

Światła LED rodem z klasy premium

O aktywnych światłach biksenonowych lub LEDach o wysokiej mocy możemy zapomnieć, ale Dacia Sandero posiada świetne statyczne oświetlenie LED o mocy 25 W z klasycznym (ręcznym) poziomowaniem.

Logo w światłach przednich

Światło jest równomierne, a zasięg widzenia bardziej, niż zadowalający. Barwa światła jest zimna i ułatwia jazdę po zmroku.

Oświetlenie Dacii Sandero to jedno z największych zaskoczeń. Podobnej jakości światła znajdziemy w autach droższych o wiele tysięcy złotych.

Światła mijania

Co ciekawe światła drogowe to klasyczne żarówki halogenowe, które wcale nie świecą lepiej od świateł mijania.

Halogeny znajdziemy również w światłach przeciwmgielnych.

Czujniki parkowania i zaskakująco dobra kamera cofania z aktywnymi liniami pomocniczymi

Dacia Sandero w przeciwieństwie do droższego i większego Dustera nie może być wyposażona w kamery 360 stopni.

Testowany egzemplarz posiadał przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania.

Warto podkreślić, że czujniki nie są lakierowane w kolor nadwozia i są doskonale widoczne. Kamerę cofania umieszczono nad rejestracją. Niestety nie chowa się ona automatycznie. Oznacza to konieczność czyszczenia po jeździe w deszczu.

Tylne czujniki parkowania

Kamera posiada bardzo dobrą rozdzielczość i jakość. Testowałem Dacie Sandero w deszczu i śniegu. Nigdy nie miałem problemów z orientacją w otoczeniu. W oprogramowaniu możemy zmienić kontrast i jasność. Obiektyw podświetlany jest z wykorzystaniem jednej z lampek oświetlających tylną rejestrację pojazdu.

Całość sprzężono z czujnikami parkowania. Co ciekawe nie ma możliwości ich ręcznej aktywacji. Uruchamiają się razem z kamerą cofania po wrzuceniu wstecznego. Inną możliwością na ich wywołanie jest wolne podjeżdżanie do przeszkody. Niestety kilka razy w korku udało mi się uaktywnić przednie czujniki parkowania. Wolałbym zobaczyć klasyczny przycisk do aktywacji czujników parkowania.

Kamera cofania z czujnikami parkowania

Czujniki martwego pola - ten element jest mocno wybredny

Testowany egzemplarz posiadał również czujniki martwego pola w lusterkach. O ile na codzień uwielbiam tego typu dodatki, to w Dacii Sandero nie dopłaciłbym za ten element.

Czujniki martwego pola

Cały system jest mocno wybredny i niedokładny. W czasie trwania tygodniowego testu wielokrotnie zdarzyło mi się, że system nie informował o pojeździe znajdującym się w martwej strefie.

Z drugiej strony często byłem informowany o pojazdach nadjeżdżających z naprzeciwka.

Dużą wadą systemu jest również brak sygnałów dźwiękowych. W przypadku pojawienia się pojazdu w martwym polu samochód informuje nas o tym świecącą się diodą zintegrowaną ze szkłem lusterka. W momencie, gdy spróbujemy wykonać manewr zmiany pasa dioda zacznie migać. Nie ma mowy o sygnale dźwiękowym, ani ingerencji ze strony układu kierowniczego.

Radar nie działa podczas opadów śniegu i deszczu

Podsumowanie - Nie obyło się bez wpadek, ale całokształt pozytywnie zaskakuje

Szczerze mówiąc nie wymagałem wiele od Dacii Sandero, więc spodziewałem się, że samochód mnie zaskoczy. Nie wiedziałem jednak, że nowa Dacia to już nie tylko tani samochód do przemieszczania się z punktu A do punktu B.

Na pokładzie testowanego egzemplarza znalazłem mnóstwo ciekawych rozwiązań i gdybym nie wiedział ile kosztuje testowany egzemplarz, wyceniłbym go na dobre 10000 zł więcej.

System multimedialny pomijając jakość głośników jest bardzo dobry. Ma bezprzewodowe Android Auto i CarPlay oraz złącze USB do ładowania. Do pełni szczęścia brakuje tylko ładowarki bezprzewodowej. Ciekawie wygląda patent z dodatkowym uchwytem na telefon. To świetne rozwiązanie, które powinno pojawić się w konkurencyjnych pojazdach.

Nie spodziewałem się również tak dobrze działającego systemu Hands Free. W czasie tygodniowego testu ani razu nie musiałem dotykać przycisku na klamce. Rozwiązanie automatycznie otwierało i zamykało pojazd bez najmniejszych problemów.

Kolejnym zaskoczeniem są światła mijania w technologii LED. Oby konkurencja wzięła przykład z Dacii i porzuciła stosowanie klasycznych żarówek halogenowych H4/H7.

Żeby nie było za kolorowo przyczepić można się do czujników parkowania bez ręcznej aktywacji oraz czujników martwego pola na których nie można polegać.

Na koniec muszę zaznaczyć, że jeździłem samochodami ze znacznie lepszym systemem inforozrywki i asystentami wsparcia kierowcy, ale w swojej cenie Dacia Sandero jest obecnie bezkonkurencyjna.

Podsumowując - jeżeli szukasz auta klasy miejskiej i zależy Ci na dostępie do nowych technologii to Dacia Sandero jest nie tylko najtańszym, ale również najlepszym wyborem.