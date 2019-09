Daemon X Machina na premierowym zwiastunie

Kolejny tytuł zmierzający wyłącznie na konsolę Nintendo Switch doczekał się premierowego zwiastuna.

Posiadacze konsol Nintendo Switch nie mogą ostatnio narzekać na brak ciekawych produkcji. Za nami już premiera znakomitego Astral Chain od PlatinumGames, a już w przyszłym tygodniu zadebiutuje kolejny ciekawie zapowiadający się tytuł ekskluzywny - Daemon X Machina.

Daemon X Machina to gra akcji, za którą odpowiada Marvelous First Studio. Głównym producentem jest Kenichiro Tsukuda, który pracował wcześniej dla From Software przy serii Armored Core. Jest to nie bez znaczenia, bowiem Daemon X Machina pod wieloma względami przypomina starszą serię From Software.

W grze wcielamy się w pilotów potężnych mechów i bierzemy udział w licznych starciach z innymi maszynami. Podczas walki możemy wykorzystać zarówno potężną broń palną, jak i broń białą. Co istotne, gra posiada liczne elementy RPG - nasze maszyny możemy ulepszać, modyfikować i dostosowywać do swojego stylu rozgrywki. Daemon X Machina posiadać będzie zarówno pełnoprawną kampanię, jak i tryb sieciowy.

Premiera Daemon X Machina nastąpi już 13 września wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Twórcy postanowili uczcić nadchodzący debiut nowym zwiastunem (niestety dostępnym wyłącznie w języku japońskim).

Daemon X Machina nie będzie ostatnim "gorącym" tytułem jaki trafi we wrześniu na konsolę Nintendo Switch. Pod koniec miesiąca, dokładnie 27 września, do sprzedaży trafi Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition - rozszerzona edycja znakomitego jRPG-a z dodatkowymi funkcjami przygotowanymi wyłącznie dla Nintendo Switch.