Dahmer – Potwór: historia Jeffreya Dahmera. Kiedy sezon 2?

Serial o przerażającym mordercy od kilku dni cieszy się wielką popularnością na Netfliksie, a my sprawdzamy, czy planowany jest sezon drugi Dahmera.

Spis treści

Najważniejsze informacje

Tytuł: Dahmer – Potwór: historia Jeffreya Dahmera

Dahmer – Potwór: historia Jeffreya Dahmera Twórcy: Ian Brennan, Ryan Murphy

Ian Brennan, Ryan Murphy Gatunek: thriller, psychologiczny

thriller, psychologiczny Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 10

10 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Nowy thriller Netflixa to oparta na autentycznych wydarzeniach historia seryjnego mordercy ze Stanów Zjednoczonych. Jeffrey Lionel Dahmer został skazany za zabicie 15 mężczyzn i chłopców. Serial opowiada o ofiarach zbrodni i szczegółach czynów Dahmera, a także sprawdza, dlaczego przestępcy udało się pozostać bezkarnym przez tak długi czas.

Istotnym elementem serialu jest koncentracja na ofiarach mordercy, które często wywodziły się z grup dyskryminowanych i zepchniętych na margines.

Zobacz również:

Sezon 2

Serial Brennana i Murphy'ego zebrał dość pozytywne opinie zarówno od widzów, jak i krytyków. Szczególnie chwalony jest odtwórca głównej roli, Evan Peters. Serial bardzo szybko trafił na pierwsze miejsce w top 10 Netflixa, można się więc spodziewać dobrych wyników oglądalności. Wiele osób może się więc zastanawiać: co dalej? Czy pojawi się drugi sezon Dahmera?

Niestety, nie jest to możliwe. Serial jest produkcją limitowaną, co oznacza, że od samego początku był planowany jako zamknięta historia opowiedziana w 10 odcinkach. Dahmer ukazuje losy mordercy od jego młodości aż do uwięzienia – Jeffrey Dahmer zginął zresztą w więzieniu, zamordowany przez współosadzonego, tak więc Netflix nie ma sposobu, by rozwijać serialową historię.

Zobacz także: 1899 – kiedy premiera na Netfliksie? Trailer i fabuła mrocznego serialu z Maciejem Musiałem