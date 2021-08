Daj się ponieść Fali Miłości. Kolejna gra z Larrym dostępna za darmo

Czwarta odsłona serii z Larrym w roli głównej jest dostępna za darmo. Sprawdź, jak skorzystać z okazji.

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że w serwisie Indiegala za darmo można odebrać trzecią odsłonę przygód podrywacza, Larry'ego Laffera. Dzisiaj w tym samym miejscu można za darmo odebrać grę Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work. Wystarczy zalogować się na swoje konto w serwisie Indiegala i dodać tytuł do biblioteki. Gra będzie przypisana już na zawsze do naszego profilu.

Leisure Suit Larry 5 - Passionate Patti Does a Little Undercover Work opowiada o kolejnych przygodach podrywacza, nieudacznika Larry'ego Laffera. Tym razem nasz bohater spróbuje swoich sił w branży pornograficznej. Naszym zadaniem będzie znalezienie kandydatek do nowego programu telewizyjnego "America's Sexiest Home Videos". Partnerka Larry'ego, Patti, którą poznał w poprzedniej części gry, w tym samym czasie prowadzi śledztwo na zlecenie FBI, które dotyczy podprogowych przekazów w popularnych piosenkach. W tej serii gier chyba już nic nas nie zdziwi.

Ciekawostką jest to, że w tytule widnieje numer 5 mimo, że jest to czwarta odsłona serii. Sierra produkowała grę, która miała skupiać się na rozgrywce sieciowej, jednak ten pomysł został porzucony. W Fali Miłości jest to nawet wplecione w fabułę. Larry przez chwilę zajmował się produkcją gier, jednak wskutek działania mafii musiał przerwać swoją działalność. Stracił też pamięć.

