Dakota Johnson, powieść Jane Austen i Netflix? Zapowiada się hit

Netflix przygotowuje adaptację ostatniej powieści kultowej autorki – Jane Austin. Właśnie poinformowano, że w głównej roli wystąpi Dakota Johnson. To gratka dla fanów.

Spis treści

Cóż, Jane Austen to pisarka, która na stałe zapisała się na kartach historii literatury i stanowi wzór dla wszystkich kobiet. Pisała ona bowiem w czasach, gdy takie zajęcia przypisywano wyłącznie mężczyznom, dlatego też musiała ukrywać się pod męskim pseudonimem. Nie przeszkodziło to jednak w tym, aby jej powieści stały się ogromnym sukcesem i stanowiły odskocznię dla żyjących w tamtym okresie, a także dziś kobiet.

Nazywana królową kostiumowego romansu Jane Austen nie tylko sama żyła podobnie do kreowanych przez siebie bohaterek, ale też zasłynęła w dzisiejszej popkulturze za sprawą kultowych adaptacji filmowych. Któż bowiem nie słyszał o takich produkcjach, jak Rozważna i romantyczna, Duma i uprzedzenie, Emma, czy choćby nowsze wariacje, jak Duma, Uprzedzenie i zombie. Teraz z kolei to Netflix szykuje gratkę dla fanów twórczości tej niezwykłej autorki.

Netflix, Jane Austin i Perswazje

Największa platforma streamingowa na świecie – Netflix, również postanowiła oddać hołd pisarce, jednak w swoim stylu. Tym razem, chodzi o ostatnią powieść Jane Austin pod tytułem Perswazje.

Pierwsza ekranizacja historii powstała w 1960 roku (następne w 1971 i 1995), jednak przygotowywana przez Netflix adaptacja będzie wersją unowocześnioną, której akcja będzie miała miejsce w naszych czasach. Co więcej, ma ona stanowić „nowoczesne i dowcipne podejście do uwielbianej historii”. Scenariusz filmu przygotowują Alice Victoria Winslow oraz Ron Bass, natomiast za kamerą stanie Carrie Cracknell, dla której będzie to debiut reżyserski, jeśli chodzi o obrazy pełnometrażowe.

Dakota Johnson w głównej roli

Pikanterii przygotowywanej produkcji dodaje fakt, że odtwórczynią głównej roli będzie Dakota Johnson. Aktorka znana jest szerokiej publiczności m.in. z serii filmów 50 twarzy Greya, a także Suspiria, Sokół z masłem orzechowym, czy ciekawego Źle się dzieje w El Royale. Prywatnie córka Dona Johnsona i Melanie Griffih wcieli się tym razem w Anne Eliot, młodą i charakterną kobietę, pochodzącą ze snobistycznej rodziny, która stara się zatuszować, iż znajduje się na skraju ubóstwa.

Film Perswazje (1995 rok)

Anne może uratować swoją rodzinę przed upadkiem, ale w tym celu musiałaby się poświęcić i zgodzić na małżeństwo z Frederickiem Wentworthem, którego zaloty już niegdyś odrzuciła. Trzeba przyznać, że to klasyka Jane Austen, jednak w nowym wydaniu może prezentować się jeszcze ciekawiej. Możliwe, że mariaż Jane Austen, Dakoty Johnson i Netflixa okaże się hitem, a przynajmniej są ku temu porządne przesłanki.

