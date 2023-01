Dalej nie wiem, dla kogo to procesor?! - Sprawdzam Core i5-13400F

Tak, pełna gama procesorów 13. generacji trafiła już do sprzedaży. Postanowiłem sprawdzić, jak w testach wypadnie Core i5-13400F, następca niezwykle popularnych modeli poprzednich generacji.

Cóż - ledwo co Intel zaprezentował podczas konferencji przed CES swoje nowe procesory, te od razu trafiły do sprzedaży. Co by nie mówić, dość nietypowy ruch ze strony “niebieskich”, którzy to przeważnie każą nam czekać na debiut sklepowy. Zapewne były ku temu powody. Jakie? Na myśl przychodzi mi kilka.

Pamiętajmy, że sprzedaż zarówno komputerów, jak i samych podzespołów obecnie jest najniższa od ponad 10 lat. Nie ma co się dziwić, że w czasach prawie 20% inflacji oglądamy każdą wydaną złotówkę nawet i kilkukrotnie, byśmy tylko później nie pożałowali swojego wyboru.

Jednak na co się zdecydować? Topowe procesory 13. generacji nie należały do najtańszych. Co prawda można było wybrać wśród modeli 12. generacji, jednak te często przegrywały pod względem opłacalności z jednostkami AMD. Kolejnym argumentem może być po prostu niechęć części klientów do zakupów starszych modeli, skoro nowa generacja już miała swoją premierę.

Tak więc w moje ręce trafiła “najtańsza” i5 nowej generacji. Jednak czy model Core i5-13400F okaże się godnym następcą swoich poprzedników? Nie będzie to łatwe zadanie. Śmiało mogę powiedzieć, że Alder Lakowy Core i5- 12400F zdominował zestawy komputerowe w przedziale od ok. 4 tys. złotych do nawet ponad 6 tys. Sam zresztą zdecydowałem się niecałe kilka miesięcy temu właśnie na ten układ do jednego z moich komputerów, które prywatnie posiadam. Czy po testach pożałuję, że nie poczekałem do początku roku? Przekonajmy się!

Core i5-13400F więcej rdzeni…, ale jakim kosztem

Jak już nie raz wspominałem, całą 13. generację można podsumować znanym już hasłem “Wincyj rdzeniuf”. Nie inaczej jest w przypadku testowanej i5. Ta otrzymała dodatkowe 4 jednostki Gracemont. Tak - oznacza to, że nawet najtańszy przedstawiciel serii Core I5, korzysta teraz z hybrydowej architektury, która została zaprezentowana ponad rok temu i była wcześniej zastrzeżona wyłącznie dla topowych modeli.

Procesor Core i5-13600K Core i7-13400F Core i5 12600K Core i5 12400F Typ gniazda Socket 1700 1700 1700 1700 Liczba rdzeni 14 (6C+8c) 10 (6C+4c) 10 (6C+4c) 6 (6C) Liczba wątków 20 16 16 12 Częstotliwość taktowania rdzeni P 3,5 GHz 2,5 Ghz 3,7 GHz 2,5 Ghz Częstotliwość maksymalna Turbo rdzeni P 5,1 GHz 4,6 GHz 4,9 GHz 4,4 GHz Częstotliwość taktowania rdzeni E 2,6 GHz 1,8 GHz 2,8 GHz - Częstotliwość maksymalna Turbo rdzeni E 3,9 GHz 3,3 GHz 3,6 GHz - Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 - Intel UHD Graphics 770 - Odblokowany mnożnik Tak NIE Tak NIE Proces technologiczny Intel 7 (10 nm) Intel 7 (10 nm) Intel 7 (10 nm) Intel 7 (10 nm) TDP PL2 181 W 148 W 241 W 117 W Rodzaje obsługiwanej pamięci DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200

Dalsze zmiany możemy śmiało nazwać kosmetycznymi - 13400F posiada 200 MHz wyższy od swojego poprzednika zegar w trybie Turbo, czy zwiększoną pamięć cache trzeciego poziomu. Intel zdecydował się również na podbicie limitu mocy w nowej i5. Ta obecnie maksymalnie może pobierać nawet 148 W. Wszystkie te zmiany przybliżają nowy procesor do dobrze nam znanego Core i5-12600K. Jak widać tyle było potrzeba, by móc konkurować z nowymi, jak i starymi procesorami od AMD.

Rewizja C0 oznacza, że mamy do czynienia z pełnoprawną jednostką 13 generacji posiadającą rdzenie Raptor Cove

Dalej też nie mamy możliwości podkręcenia. Core i5-13400F, podobnie jak swoi poprzednicy, posiadają całkowicie zablokowaną tę opcję. Jedyną, jaką możemy zmienić, są ustawienia pamięci RAM. Tutaj warto wspomnieć, że układy Raptor Lake - tak, jak Alder Lake - obsługują moduły DDR4 i DDR5. Na pewno ułatwi nam dobranie odpowiedniej płyty głównej do posiadanego budżetu.

Największa różnica dotyczy jednak samej ceny. No i tutaj nie jest dobrze. Core i5-13400F jest droższy o 30 dolarów i to przy zakupie hurtowym. W naszych lokalnych sklepach przekłada się to na różnice często ponad 200 zł, co nie jest małą kwotą. Przecież jednostka ta ma być bazą bardziej budżetowych PC. Zatem czy znajdziemy uargumentowanie wyższej ceny w wynikach osiąganych podczas naszych testów?

Platforma testowa i testy

Wszystkie testy wykonałem po raz kolejny na redakcyjnej platformie testowej. Mimo, że omawiany przeze mnie procesor to jednostka przeznaczona do bardziej budżetowych zestawów, postanowiłem przetestować go identycznie jak pozostałe jednostki 13. generacji. Zresztą - jak już nie raz udowodniłem w testach - wpływ pamięci DDR5 nie jest aż tak duży, jak by się mogło wydawać. W przypadku karty graficznej postanowiłem postawić na sprawdzonego RTX 3080. Tak mocne GPU pozwoli wyeliminować jakiekolwiek zależności i wpływ na wydajność z jej strony. Dodatkowo w łatwiejszy sposób pozwoli nam wskazać różnice w wydajności między testowanymi procesorami.

PROCESOR Core i7-13700K PŁYTA GŁÓWNA AsRock Z790 Steel Legend RAM G,Skill Trident Z5 32 GB 6800 CL34 @6000 MHz CL34 Karta graficzna Gainward RTX 4090 Phantom GS DYSK LEXAR NM800 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE Custom LC 360 mm RAD

W pierwszej kolejności kilka testów w programach użytkowych oraz benchmarkach syntetycznych. Jak widać podczas renderowania obrazu czy konwertowaniu materiałów wideo, zarówno kodekiem x.264, jak i H.265, dodatkowe rdzenie przekładają się na wyższą wydajność. Nowa i5-13400F śmiało może konkurować nawet z topowym modelem poprzedniej generacji 12600K, choć z racji na niższe taktowanie musi uznać jego wyższość.

Jednak Core i5-12400F nie zyskał swojej popularności za sprawą wydajności w programach. Jego największą zaletą była możliwość zapewnienia płynnej rozgrywki w nawet najbardziej wymagających, najnowszych grach.

Core i5-13400F - Wydajność w grach

Core i5-13400F - Wydajność w grach ( ) × 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Fire Strike Extreme Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Shadow of the Tomb Raider – ustawienia wysokie Shadow of the Tomb Raider – ustawienia wysokie Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra

Nowa i5-13400F na pewno nie rozczarowuje. Po raz kolejny w grach, których wydajność zależy wyłącznie od karty graficznej, trudno wskazać różnice pomiędzy testowaną i5, a nawet sporo droższym i9-13900K. Musicie jednak pamiętać, że w testach postawiłem na RTX 3080, który nie należy do najtańszych GPU na rynku. W przypadku bardziej przystępnych cenowo kart graficznych różnice w grach na pewno będą zauważalnie mniejsze.

Podsumowanie

Jak zatem podsumować nowy procesor od Intela? Z jednej strony otrzymujemy wydajną jednostkę, wyposażoną w sumie w 10 rdzeni. Z drugiej zaś strony przełożyło się to na znacząco podwyżkę ceny. Trudno nie odnieść wrażenia, że Intel modelem 13400F nie tylko konkuruje z procesorami AMD, ale ze swoimi własnymi z poprzedniej i obecnej generacji.

Jednak największym czynnikiem wpływającym na sukces Core i5-12400F była właśnie cena. Jednostkę tę często mogliśmy kupić na licznych promocjach nawet za niecałe 800 zł. Teraz, porównując najtańsze oferty na oba procesory, zauważymy różnicę sięgającą prawie 300 zł. W tej cenie przecież możemy dobrać pamięć RAM, dysk SSD do naszego nowego zestawu, czy po prostu dołożyć do lepszej płyty głównej lub wydajniejszej karty graficznej. Zwłaszcza w tym ostatnim przeważnie możemy liczyć na bardziej odczuwalny przyrost klatek na sekundę.

Dla kogo zatem jest nowa i5? Można powiedzieć, że dla osób, które sporadycznie poza graniem na swoim komputerze zajmują się jakąkolwiek pracą twórczą. Różnica wydajności w programach do obróbki wideo dobitnie pokazuje, że 13400F może stanowić odrobinę tańszą alternatywę nawet z ośmiordzeniowych Ryzenów czy 12600K.

I choć finalnie Core i5-13400F mnie nie rozczarował, to czuję pewien niedosyt. Modelom 11400F czy 12400F, podczas ich premiery śmiało przyznawałem wyróżnienia “Opłacalny zakup”. Obecnie tego zrobić nie mogę. Cóż - może, gdy z czasem Intel obniży cenę nowego procesora, to zmienię swoje zdanie?