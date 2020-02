Dan Houser - założyciel Rockstar Games i twórca serii GTA oraz Red Dead Redemption, opuszcza firmę po 22 latach

Mamy smutną wiadomość dla wszystkich sympatyków twórczości studia Rockstar Games. Jego założyciel i jeden z najwybitniejszych twórców gier - Dan Houser, opuszcza szeregi firmy po 22 latach pracy.

Charyzmatyczny lider, wizjoner i twórca kultowych już dziś produkcji jak Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, Max Payne 3 czy Bully - Dan Houser, opuszcza szeregi Rockstar Games.

Dan Houser wraz z bratem - Samem, w 1998 roku założyli własne studio, które miało skupić się na tworzeniu gier. Wówczas ci dwaj ambitni, młodzi ludzie nie marzyli nawet o tym, że nieco ponad dwie dekady później ich firma należeć będzie do największych i najlepszych na świecie. Rockstar Games nie słynie z dużej ilości wydawanych tytułów, ale trzeba przyznać, że niemal za każdym razem ich gry należą do ścisłej czołówki gamingu. Seria GTA należy obecnie do najpopularniejszych w historii branży, co więcej samo GTA 5 może pochwalić się rekordową sprzedażą, która na dzień dzisiejszy wynosi już ponad 115 milionów egzemplarzy!

Nie należy zapominać również o tak kultowych produkcjach, jak Bully, Max Payne 3 czy Red Dead Redemption. Co istotne, Dan Houser był nie tylko biznesmenem, ale brał również czynny udział (najczęściej jako główny scenarzysta bądź dyrektor kreatywny) w tworzeniu niemal każdej gry swojego studia.

O odejściu Dana Housera poinformowali dziś przedstawiciele firmy Take-Two, do której należy studio.

Po dłuższej przerwie, rozpoczętej wiosną 2019 roku, Dan Houser, wiceprezes ds. Kreatywnych w Rockstar Games, odejdzie z firmy. Ostatnim dniem Dana Housera będzie 11 marca 2020 roku. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za jego wkład. Rockstar Games zbudowało jedne z najbardziej uznanych i odnoszących sukcesy komercyjne światów gier, globalną społeczność zapalonych fanów i niesamowicie utalentowany zespół, który pozostaje skupiony na obecnych i przyszłych projektach. - Take-Two

Niestety, nie wiemy dlaczego Houser zdecydował się opuścić swoją ukochaną firmę. Możemy mieć tylko nadzieję, że decyzja ta była w pełni dobrowolna, a nie podyktowana innymi czynnikami, jak np. chorobą. Z całą pewnością Rockstar Games już nigdy nie będzie takie samo.

