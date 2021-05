Danai Gurira powróci jako Okoye - nowy serial Marvela

Okoye, bohaterka filmu "Czarna Pantera" dostanie swoją kontynuację w serialu rozgrywającym się w Wakandzie. Nowa produkcja pojawi się na Disney Plus.

Uniwersum Marvela stale się rozrasta, a dowodem na to jest chociażby szeroka lista premier produkcji Marvel Studios zaplanowanych na ten rok. Wygląda na to, że producenci nie zamierzają spocząć na laurach i dbają o to, by fani mieli co oglądać. Okazuje się, że na najbliższy czas twórcy planują rozszerzyć kolekcję o serial rozgrywający się w Wakandzie, gdzie jedną z postaci, które zobaczymy to Okoye.

Okoye, a właściwie Dora Milaje jest przywódczynią sił zbrojnych oraz wywiadu Wakandy. W tę rolę w filmie "Czarna Pantera" wcieliła się Danai Guriry. Jak się okazuje, aktorka wystąpi nie tylko w nadchodzącej drugiej części "Czarnej Pantery", ale także w nowym serialu Disney Plus, który ma opowiadać historię jednej z postaci uniwersum Marvela. Chodzą pogłoski, że może chodzić właśnie o samą Okoye, jednak te plotki nie zostały jeszcze potwierdzenia.

???? BREAKING: Danai Guriria is set to return as #Okoye in an #MCU origin spinoff series on Disney Plus!



It's unclear if this spinoff is the previously reported Kingdom of Wakanda series or a different project.



(Source: @THR) pic.twitter.com/3wvVmrLPOp — Black Panther: Wakanda Forever Updates (@WakandaUpdates) May 27, 2021

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się kolejnych informacji na temat nowego serialu. Trzymamy mocno kciuki, by plotka okazała się prawdą i by to właśnie Okoye dostała własną rozbudowaną historię. Mimo wszystko, nie można powiedzieć, żeby Danai Gurira nie miała pełnych rąk roboty, wiadomo w końcu, że 8 lipca 2022 roku pojawi się film z jej udziałem, a mowa dokładniej o "Black Panther: Wakanda Forever".