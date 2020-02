Dane w chmurze: Cloud Backup vs. Dysk Google vs. Dropbox vs. własny NAS

Spółka nazwa.pl, lider na rynku hostingu, wprowadził do oferty usługę kopii zapasowej komputerów z Windows. Jak usługa Cloud Backup wypada na tle najpopularniejszych sieciowych dysków online (Dysk Google, Dropbox) i czy w tym wszystkim jest gdzieś jeszcze miejsce dla serwerów NAS kupowanych za własne pieniądze?

Spis treści

Od kiedy przesyłanie dużych ilości danych przez Internet nie stanowi większego problemu, przechowywanie plików i kopii zapasowych poza firmą wydaje się rozwiązaniem nad wyraz wartym zainteresowania. Do grona dostawców oferujących tego typu usługi dołączyła właśnie nazwa.pl. Wraz z usługą Cloud Backup nazwa.pl nie tylko rzuca rękawicę Google i Dropboxowi, ale próbuje również zachęcić klientów do rezygnacji z własnych serwerów NAS.

Pakiety i ceny

Na tle konkurentów cena za usługę Cloud Backup wypada całkiem korzystnie, choć w ofercie znajdziemy tylko jeden plan taryfowy. 1 TB przestrzeni dyskowej kosztuje tutaj 12,30 zł za każdy chroniony komputer, przy czym w promocji pierwsze 30 dni mamy gratis.

Do każdego konta Google dołącza darmowe 15 GB do wykorzystania w usługach Gmail, Zdjęcia i Dysk. Dość mało, jeśli ktoś aktywnie korzysta z poczty elektronicznej, a zarazem dużo, jeśli dysk sieciowy używany jest np. wyłącznie do przechowywania i udostępniania dokumentów.

Dobra wiadomość jest taka, że zdjęcia do 16 megapikseli i filmy HD 1080p nie zużywają miejsca na koncie. Materiały wyższej jakości zostaną automatycznie przeskalowane do tej rozdzielczości. Na dysku Google możemy przechowywać oryginały zdjęć i filmów, a po przekroczeniu limitu zmigrować do planu Google One i dokupić miejsce na dane – od 100 GB za 8,99 euro miesięcznie do 30 TB. Ceny tej ostatniej nawet nie podajemy, bo jest równie wysoka, co zamawiana przestrzeń dyskowa. Ile dokładnie? Sprawdźcie sami. Cieszy natomiast fakt, że w ramach Google One istnieje możliwość udostępnienia swojej subskrypcji pięciu innym członkom rodziny.

W ustawieniach kopii zapasowej i synchronizacji Dysku Google ustalimy, które foldery mają być kopiowane i zapisywane w chmurze.

Darmowy plan Dropbox Basic to symboliczne 2 GB na kilka projektów. Ktoś, kto zamierza aktywnie korzystać z Dropoboxa, powinien od razu zamówić 2 TB przestrzeni dyskowej w planie Plus (9,99 euro miesięcznie) albo 3 TB w wariancie Professional (16,58 euro miesięcznie) z dodatkowymi funkcjami, o których szerzej jeszcze za chwilę.

Własny dysk sieciowy? Tu ceny zaczynają się od kilkuset złotych, przy czym za rozsądną dwudyskową konfigurację wydamy około tysiąca złotych. Problem w tym, że pieniądze te trzeba wyciągnąć z kieszeni jednorazowo. Co gorsza, na etapie planowania zakupu trzeba określić potrzebną przestrzeń dyskową. Zakup droższego urządzenia, ale z większą liczbą zatok pozwoli nam w przyszłości dołożyć kolejne dyski do macierzy. Remedium na brak miejsca może być również wymiana nośników na takie o większej pojemności.

Funkcje usługi

Cloud Backup od nazwa.pl jest typowym programem do wykonywania automatycznych kopii zapasowych. Wystarczy wskazać dyski i foldery, które chcemy zabezpieczyć, zdefiniować harmonogram backupu, a resztę pozostawić do wykonania agentowi zainstalowanemu na komputerze.

Dodawanie zadań kopii zapasowych oraz odtwarzanie plików w usłudze Cloud Backup odbywa się przez przeglądarkę internetową.

Usługi Dysk Google i Dropbox służą do synchronizacji danych między urządzeniami użytkownika a chmurą, oferując przy tym dodatkowe funkcje współdzielenia plików oraz pracy grupowej. Ochrona danych realizowana jest tutaj niejako „z urzędu”.

W kwestii przechowywania i zarządzania multimediami najlepiej wypada Dysk Google. Aplikacja Zdjęcia umożliwia wgrywanie zdjęć i materiałów wideo do chmury oraz wygodne zarządzanie nimi. Program wyposażono w albumy, funkcje udostępniania, możliwość tworzenia atrakcyjnych kolaży i animacji oraz zaawansowane mechanizmy organizowania i wyszukiwania zdjęć według lokalizacji albo przedstawionych na nich obiektów. Na pochwałę zasługuje system wyszukiwania. Przykładowo, po wpisaniu hasła „wodospady”, Google inteligentnie odnajdzie wszystkie fotografie, na których pojawia się lejący się z góry strumień wody. Faktycznie działa!

Google Zdjęcia umożliwia organizowanie multimediów w albumach.

Współdzielenie plików to domena Dropboxa, choć wiele ciekawych funkcji dostępnych jest dopiero w planie Professional. W Dysku Google ewidentnie brakuje możliwości zdefiniowana hasła do pobierania oraz określenia czasu wygasania pliku. Dodatkowo, Dropbox ma funkcję Transfer, która pozwala udostępniać duże pliki do 100 MB osobom z zewnątrz, a więc bez konta w usłudze. Pod linkiem znajdziemy przydatną informację kiedy plik został pobrany i ile razy był wyświetlany. Cloud Backup od nazwa.pl jako typowy program do backupu nie oferuje żadnych funkcji współdzielenia plików.

Google ma swoje Dokumenty, zaś Dropbox Papera. Paper to intuicyjne narzędzie do zapisywania pomysłów i współpracy w zespole. W dokumencie zorganizujemy burzę mózgów, zaplanujemy zadanie, poprowadzimy projekt albo zorganizujemy spotkanie. Nie jest są to Word ani Excel, ale tablica, na której możemy umieszczać dowolnego typu treści – tekst, tabele, obrazy, listy zadań, kod aplikacji czy pliki z Dropboxa.

Dropbox Paper to intuicyjne narzędzie do zapisywania pomysłów i współpracy w zespole.

Innym interesującym narzędziem Dropboxa jest Showcase. Moduł ten pozwala w atrakcyjny sposób przedstawić współpracownikom i klientom efekty swojej pracy np. propozycję kampanii reklamowej. Showcase umożliwia dodanie spersonalizowanej oprawy do udostępnianych materiałów za każdym razem, gdy poza treścią warto zadbać również o formę. Funkcja ta dostępna jest jednak tylko w planie Professional.

Funkcje serwera NAS rozbudowywane są poprzez instalowanie dodatkowych aplikacji. W sklepie QNAP znajdziemy dziesiątki gotowych do użycia aplikacji z kategorii kopie zapasowe i synchronizacje, komunikacja, multimedia, zarządzanie treściami oraz biuro. Do wyboru mamy też komercyjne narzędzia backupu znanych producentów - Xopero, NAKIVO czy Acronis.

Właściwej ochrony wymagają również dane przechowywane na serwerach NAS. Usługa Cloud Sync umożliwia bezproblemowe synchronizowanie i udostępnianie plików między serwerem Synology NAS, a publicznymi dyskami sieciowymi w chmurze, w tym Dyskiem Google i Dropboxem.

Dodatkowe funkcje serwera QNAP NAS dostarczane są w formie gotowych do użycia aplikacji.

Wdrażanie i obsługa

Cloud Backup działa wyłącznie na komputerach z 64-bitowymi systemami operacyjnymi z Windows 7 lub 10, ale Google i Dropbox udostępniły również aplikacje na komputery Mac oraz urządzenia mobilne. Własny serwer NAS to w zasadzie pełna dowolność w wyborze sposobu dostępu do danych – od popularnych protokołów sieciowych (SMB, AFP, NFS, WebDAV), przez dedykowane aplikacje mobilne, po dostęp chmurowy przez przeglądarkę z dowolnego miejsca na świecie.

Okno aplikacji Dropbox instalowanej na komputerze użytkownika.

Definiowanie zadań backupu i przywracanie danych w Cloud Backup odbywa się przez przeglądarkę internetową. Mimo, że sama aplikacja wydaje się być dość prosta, oferuje wszystko, czego potrzeba - bogate statystyki wykorzystania konta, historię kopii zapasowych oraz możliwość określenia limitów prędkości pobierania i wysyłania danych do chmury.

Klient Google udostępnia szybkie skróty do aplikacji Dysk i Zdjęcia, które po kliknięciu otwierane są w przeglądarce użytkownika. Ustawienia programu zostały nieco ukryte przed użytkownikiem, ale dotarcie do nich pozwoli nam zmienić ustawienia wprowadzone przy pierwszej konfiguracji programu np. listę folderów do uwzględnienia w kopii zapasowej.

Dropbox ściśle integruje się z systemowym Eksploratorem plików. Program tworzy kolejną ikonę dysku oraz dodaje kolejne funkcje w menu kontekstowym. Wszystko, co umieścimy w folderze Dropbox, zostanie natychmiast zsynchronizowane do chmury, a później na urządzenia użytkowników. W ten sposób mamy zawsze aktualną kopię zapasową danych. Pliki, które nie chcemy, aby zajmowały miejsce na dysku komputera, możemy zaś oznaczyć jako online. Funkcja "Synchronizacja inteligentna" pozwala łatwo zwolnić miejsce na dysku twardym poprzez przeniesienie plików i folderów z komputera do chmury. W przeglądarce Dropbox umożliwia wygodne przesyłanie plików (Transfer), współpracę w grupie (Paper) oraz tworzenie graficznych opraw udostępnianych materiałów (Showcase).

Szybki i efektywny backup

Serwer NAS zapewnia szybki transfer danych w ramach domowej lub firmowej sieci lokalnej. W tym kontekście Dropbox oferuje ciekawą funkcję LAN sync. Program umożliwia bezpośrednie przesyłanie plików między urządzeniami, jeśli te znajdują się w tej samej sieci, bez potrzeby wysyłania ich najpierw do chmury.

Dropbox i Cloud Backup wykrywają zmiany w plikach na poziomie blokowym. Oznacza to, że zmodyfikowane pliki mogą być wysyłane do chmury szybko, bez nadmiernego obciążania łączy internetowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dużych plików. Agent usługi potrafi wykryć i przesłać do chmury tylko zmienione bloki danych. W rezultacie proces backupu trwa zauważalnie krócej. Google tego nie robi, choć ma tak szybkie serwery rozproszone po świecie, że nawet przesyłanie dużych plików do Dysku nie sprawia większych problemów.

W przypadku modyfikacji lub usunięcia pliku z komputera, użytkownik usługi Cloud Backup może odzyskać ten plik w wersji z każdego dnia, w którym wykonywana była kopia zapasowa do 90 dni wstecz. Funkcję śledzenia historii wersji plików, bez względu na ich typ, oferuje również Dropbox. Usunięte pliki przechowywane są standardowo przez 30 dni i dłużej dla użytkowników planów Professional i Business. Google przechowuje najnowsze wersje plików, chyba że kliknięto opcję Zachowaj na zawsze. Inne zasady stosowane są w przypadku Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji. Rysunki, dokumenty i prezentacje mogą mieć najwyżej 40 wersji; arkusze kalkulacyjne – 15.

Bezpieczeństwo

Dane wynoszone do chmury pozostają bezpieczne. Cloud Backup, Google czy Dropbox szyfrują pliki użytkowników silnym algorytmem AES-256. W przypadku nazwa.pl szyfrowanie odbywa się kluczem użytkownika. Fakt, że dostawca nie zna klucza szyfrowania, daje większe poczucie bezpieczeństwa.

Dane przechowywane w usłudze Cloud Backup szyfrowane są silnym algorytmem AES-256 z własnym kluczem użytkownika.

Nieco inaczej jest w przypadku popularnych dysków online. Dropbox mówi wprost: „w celu zapewnienia wygody Dropbox zarządza szyfrowaniem plików w imieniu swoich użytkowników”. Kropka. Google również używa „własnych” kluczy szyfrowania AES, ale poza kluczami użytkownika dane szyfrowane są dodatkowo za pomocą zestawu zamiennie używanych kluczy głównych. Dodatkowo Google garściami czerpie z całego swojego systemu zabezpieczeń - od dwustopniowej weryfikacji użytkownika (SMS, sprzętowe klucze np. YubiKey, uwierzytelnianie telefonem) po rozbudowany system powiadomień o każdym nowym zalogowaniu do usługi.

Pewnym argumentem do rozważenia może być fakt, że dane usługi Cloud Backup przechowywane są w polskich centrach danych nazwa.pl. W przypadku Google czy Dropboxa musimy zgodzić się na warunki świadczenia usług proponowane przez tych dostawców. Serwer NAS to własne reguły i zasady – od możliwości wdrożenia dowolnych zabezpieczeń (szyfrowanie), po brak konieczności akceptowania regulaminów usługi.

Zarządzanie własnym serwerem NAS odbywa się z poziomu wygodnego panelu. Na zrzucie aplikacja File Station serwera Synology NAS.

Usługa kopii zapasowych Cloud Backup od nazwa.pl, dyski sieciowe Google i Dropbox oraz własny serwer NAS to trzy odmienne podejścia do przechowywania, zabezpieczania i pracy z plikami. Każde z nich ma swoje zalety i ograniczenia. Wybór jak zwykle pozostaje w gestii użytkownika.