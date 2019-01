Danny – nowy wirtualny asystent sieci Play

Asystent Google wreszcie przemówił w języku polskim! A dzięki nawiązaniu współpracy z Google, Play jako jedna z pierwszych firm w Polsce, przygotowała akcję dla Asystenta i przedstawia Danny’ego – swojego wirtualnego asystenta. Można go wywołać z poziomu Asystenta Google i zapytać o rzeczy związane z ofertą telekomunikacyjną sieci Play.

Asystent Google to inteligentny asystent osobisty stworzony przez Google. Mogą z niego korzystać użytkownicy smartfonów i tabletów z systemami Android oraz - wkrótce - iOS. Komunikacja z Asystentem Google odbywa się głównie za pomocą głosu, ale możliwa jest również interakcja tekstowa. Od połowy stycznia Asystent Google potrafi odpowiadać na zadane pytania i wyszukiwać informacje w internecie w języku polskim. Asystent pomaga w wykonywaniu codziennych zadań i umożliwia zupełnie nowy sposób interakcji z Google i ulubionymi usługami. Przy pomocy Asystenta można między innymi wysłać SMS lub wiadomość na Whatsapp, włączyć muzykę na YouTube czy Spotify, sprawdzić pogodę czy uruchomić nawigację na Mapach Google.

Play od kilku miesięcy współpracował z Google nad stworzeniem integracji, umożliwiającej swoim klientom bardziej spersonalizowaną obsługę zapytań kierowanych do Asystenta. Celem firmy było udostępnienie klientom Play dodatkowego kanału wsparcia i obsługi, który odpowie na wiele pytań związanych z korzystaniem z telefonu w sieci Play - od teraz wystarczy powiedzieć „OK Google, porozmawiaj z Play”. W listopadzie ubiegłego roku w ramach programu pilotażowego Play uruchomił chatbota - Danny’ego. Sztuczna inteligencja z powodzeniem obsługuje w komunikatorze online podstawowe pytanie kilku tysięcy klientów oferty na kartę.

Danny, nowy głosowy asystent sieci Play swoją nazwę wziął od danych - ciągu znaków, liter i cyfr, z których powstał. Odpowie on na pytania zadane bezpośrednio w Asystencie Google, na smartfonach z systemem Android, a wkrótce także z iOS (w przypadku tego drugiego systemu konieczne będzie pobranie darmowej aplikacji). Można go będzie zapytać między innymi o oferty i usługi sieci Play. Na początku użytkownicy będą mogli uzyskać informacje o obecnych promocjach, a także o nowościach w Play24 – wystarczy powiedzieć: "Ok Google, zapytaj co nowego w Play". Lista dostępnych tematów będzie się zmieniała dynamicznie. Oprócz tego Danny będzie umożliwiał znalezienie lokalizacji najbliższego salonu Play czy uzyskanie odpowiedzi na pytania z sekcji „Pomoc” – np. jak doładować konto. Wszyscy chętni użytkownicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie o telekomunikacji.

Wywołanie Danny’ego jest bardzo proste. Po uruchomieniu Asystenta Google wystarczy powiedzieć: „Ok Google, porozmawiaj z Play”. To zdanie wybudza Danny’ego, który jest od razu gotów do pomocy i wyświetla przykładowe tematy do rozmowy. Można się z nim połączyć na różnych urządzeniach obsługujących Asystenta Google, a więc na telefonie lub tablecie. Danny oferuje swoją pomoc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Platforma ma być ciągle rozwijana, a wirtualny asystent Danny ma zostać jednym z głównych narzędzi do załatwienia najważniejszych spraw. Dlatego w przyszłości można spodziewać się pojawienia nowych funkcji, realizowanych za pomocą komend głosowych – na przykład doładowywania konta.