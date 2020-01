Dante z Devil May Cry może dołączyć do bohaterów Super Smash Bros. Ultimate

Od lat fani Super Smash Bros. Ultimate marzą o dołączeniu Dante do grona grywalnych postaci, możliwe, że teraz ich prośby zostaną spełnione.

Już jutro poznamy piątego, ostatniego wojownika, który dołączy do Super Smash Bros. Ultimate w ramach pierwszej przepustki sezonowej. Do tej pory w ramach pakietu Fighter Pass użytkownicy otrzymali czterech bohaterów: Jokera z Persona 5, Hero z Dragon Quest, Banjo-Kazooie, a ostatnio Terry'ego Bogarda z Fatal Fury. Oczywiście spekulacji na temat tego, kto będzie piątą postacią nie brakuje, jednak w ostatnich wiadomościach producenta Devil May Cry - Matta Walkera, można się doszukiwać pewnej wskazówki.

Na oficjalnym profilu gry na serwisie Twitter, producent podał trzy daty, które mają być powiązane z Devil May Cry 3 Special Edition na Nintendo Switch. Tak się składa, że jedna z nich – 16 styczeń, to również data streamu z udziałem twórcy Super Smash Bros. Ultimate – Masahiro Sakurai, podczas którego zostanie ogłoszony piąty bohater dodatku. Ktoś mógłby powiedzieć: "Przypadek? Nie sądzę".

Na potwierdzenie, bądź zaprzeczenie tych wiadomości pozostaje nam poczekać do jutra. 35-minutowy stream z udziałem Masahiro Sakurai możemy obejrzeć o 15.00 czasu polskiego. Do tego momentu, pozostaje nam trzymać kciuki.

Przepustkę sezonową Fighters Pass do Super Smash Bros. Ultimate możemy nabyć w cyfrowym sklepie - Nintendo eShop za 24.99 dolarów.

źródło: gamingbolt.com