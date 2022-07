Daredevil: Born Again – fabuła, data premiery i obsada. Gdzie jeszcze zobaczymy Matta Murdocka?

Jedną z największych niespodzianek tegorocznego Comic-Conu było ogłoszenie kontynuacji serialowego Daredevila. Stworzony pierwotnie przez Netflixa serial znalazł się w stanie zawieszenia, gdy marvelowskie produkcje przejęła platforma Disney+. Jednak już wkrótce bohater powróci w serialu Daredevil: Born Again. A oto wszystko, co wiadomo o nim wiemy.

Spis treści

Daredevil: Born Again – najważniejsze informacje

Tytuł: Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again Twórcy: Chris Ord, Matt Corman

Chris Ord, Matt Corman Uniwersum: MCU

MCU Gatunek: fantastyka, akcja, neo-noir

fantastyka, akcja, neo-noir Liczba zapowiedzianych sezonów: 1

1 Czas emisji: 2024

2024 Kraj produkcji: USA

Daredevil: Born Again będzie swego rodzaju kontynuacją serialu Daredevil od Netflixa. Produkcja została skasowana po trzech sezonach z powodu premiery platformy Disney+, na którą trafiły wszystkie produkcje z MCU.

fot. Marvel Studios

Tworzeniem scenariusza do serii Disneya zajmie się Chris Ord i Matt Corman.

Fabuła

Tytuł nowej odsłony Daredevila nawiązuje oczywiście do powrotu serialu po długiej przerwie, ale ma też swoje korzenie w komiksach. Born Again to pochodzący z 1986 roku komiks autorstwa Franka Millera i Davida Mazzucchelliego, wydany później w formie rozszerzonej powieści graficznej. Jest jednak mało prawdopodobne, by serial Disneya powstał na bazie tego wydania – większość wydarzeń z komiksu trafiła bowiem do 3 sezonu Daredevila Netflixa.

Obsada

Disney nie ujawnił jeszcze zbyt wielu szczegółów dotyczących obsady nowego Daredevila. Możemy być jednak pewni, że w roli Matta Murdocka ponownie zobaczymy Charliego Coxa – studio nie ma żadnych planów względem zastąpienia aktora, a on sam już dawno zadeklarował, że chętnie zwiąże się z rolą na dłużej. Potwierdzono również, że jako Wilson Fisk aka Kingpin powróci Vincent D'Onofrio. Przynajmniej pod tym względem można powiedzieć, że Disney wie, co robi – zarówno role Coxa, jak i D'Onofrio spotkały się bowiem z dużym uznaniem widzów i krytyków.

fot. Netflix

Niestety, na ten moment nie wiemy, czy Elden Henson i Deborah Ann Woll powrócą w rolach Foggy'ego i Karen Page.

Data premiery

Na razie wiadomo jedynie, że Daredevil: Born Again na Disney+ pojawi się wiosną 2024 roku. Przed fanami jeszcze sporo czekania, ale to nie znaczy, że spotkanie z niewidomym prawnikiem nie może odbyć się wcześniej. Zarówno Matt Murdock, jak i jego nemesis, czyli Kingpin występują bowiem w innych produkcjach z Marvel Cinematic Universe.

Daredevil – gdzie jeszcze zobaczymy Matta Murdocka?

Jeśli bardzo tęsknicie za Diabłem z Hell's Kitchen, koniecznie powinniście zobaczyć 3 produkcje z MCU:

Spider-Man: Bez drogi do domu

Matt Murdock pojawia się w filmie na chwilę, by udzielić porady prawnej tonącemu w kłopotach Peterowi Parkerowi.

Mecenas She-Hulk

W zakończeniu najnowszego trailera serialu możemy zobaczyć postać w czerwonym kostiumie dzierżącą charakterystyczne pałki. Trudno powiedzieć, jak dużą rolę będzie odgrywał Murdock w historii o kuzynce Hulka. Showrunnera Jessica Gao w jednym z wywiadów przyznała, że początkowo zespół scenarzystów wcale nie planował wprowadzenia Daredevila do opowieści.

Mecenas She-Hulk na Disney+ pojawi się 17 sierpnia 2022 roku.

Spider-Man: Freshman Year

Zgodnie z zapowiedziami Daredevil ma też pojawić się w animacji o Peterze Parkerze na studiach. Bohatera zdubbinguje oczywiście Charlie Cox.

Echo

Zaplanowany na 2023 rok serial o głuchoniemej Mayi Lopez nie może obyć się bez Kingpina i Matta Murdocka. W komiksach Maya jest bowiem przybraną córką Wilsona Fiska – wysłaną, by pokonać Daredevila – i ukochaną Matta Murdocka. W serialu o jej przygodach pojawi się więc zarówno Charlie Cox, jak i Vincent D'Onofrio.

Dodatkowo, fani Kingpina swojego ulubionego villaina mogą zobaczyć w serialu Hawkeye. dostępnym na platformie Disney+

Zobacz także: Marvel, DC, Star Trek, Pierścienie Władzy i inni. Zapowiedzi, daty premier i plakaty – przewodnik