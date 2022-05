"Daredevil" powraca! Disney tworzy 4 sezon – co o nim wiemy?

Opowieść o niewidomym prawniku, który nocami walczy ze złem w Nowym Jorku, to jeden z najlepszych seriali z uniwersum Marvela. Po przejęciu marvelowskich produkcji przez Disneya, jego losy były niepewne. A jednak Matt Murdock aka Daredevil powróci, by walczyć o sprawiedliwość w Hell's Kitchen.

Według Variety, prace nad 4 sezonem serialu niedługo wystartują na dobre. Scenariusz do sezonu napiszą Matt Corman i Chris Ord, którzy będą pełnić też funkcje producentów wykonawczych. Duet ten ostatnio pracował przy Covert Affairs, a także przy serialach Wewnętrzny wróg, The Brave czy Kwarantanna. Wszystkie te produkcje łączą sensacyjne wątki i motywy szpiegowskie – co więcej, produkcje miały dość dobre opinie, można więc założyć, że Disney wybrał odpowiednich ludzi do opieki nad Daredevilem.

Przypomnijmy, że serial o Murdocku, jego przyjaciołach i wrogach początkowo tworzony był przez platformę Netflix. W 2018 roku produkcja została jednak skasowana, po tym jak pieczę nad marvelowskim uniwersum przejął Disney. Trzeci sezon serialu skończył się dość satysfakcjonującą konkluzją, widzowie nie mogli więc narzekać na nierozwiązane zagadki.

Zobacz również:

Ostatnio Daredevil (Charlie Cox) pojawił się w filmie Spider-man: Bez drogi do domu, a jego arcywróg Kingpin (Vincent D’Onofrio) zagościł w serialu Hawkeye. Jednak fani zdecydowanie mieli ochotę na więcej. Czego mogą się spodziewać po nowym sezonie Daredevila?

Wszystkie informacje o produkcji są oczywiście trzymane w ścisłej tajemnicy i pewnie nieprędko dowiemy się konkretów. Nie wiadomo, czy serial Netflixa będzie kontynuacją wydarzeń z poprzednich sezonów, czy rebootem serii. Jest jednak właściwie pewne, że w roli Mata Murdocka ponownie zobaczymy Charliego Coxa. Aktor cieszył się dużą popularnością jako Daredevil, a Kevin Feige, przewodniczący Marvel Studios, już kilka miesięcy temu zapewnił fanów, że Cox ma zapewnione miejsce w marvelowskim uniwersum i żadne zmiany w tej kwestii nie są planowane.

Zobacz także: Nowe produkcje ze świata Harry'ego Pottera? Warner Bros. i HBO poszerzają franczyzę