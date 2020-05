Dark - Netflix ujawnił datę premiery i zwiastun finałowego sezonu

Historia serialu Dark dobiega końca. Netflix zaprezentował zwiastun ostatniego, trzeciego sezonu oraz ujawnił datę jego premiery.

"Dark" to kolejny europejski przebój platformy Netflix, obok hiszpańskiego "Domu z Papieru", to właśnie niemiecka produkcja należy to najpopularniejszych i najlepszych w bogatym portfolio streamingowego giganta. "Dark" otrzymał do tej pory dwa sezony. Finałowy, który ma być zwieńczeniem historii, zadebiutuje już 27 czerwca. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem w uniwersum "Dark", to właśnie 27 czerwca 2020 roku jest dniem apokalipsy.

Co nas czeka w nadchodzących odcinkach? Netflix zapowiada je w następujący sposób:

Zagmatwana historia o podróżach w czasie znajduje swój kres w nowym świecie, gdzie część rzeczy wydaje się znajoma, a część jest przerażająco dziwna. Ostatni cykl wkrótce się zacznie. Czy pętla w końcu zostanie przerwana?

Co nieco zdradza również, opublikowany dzisiaj, zwiastun finałowego sezonu.

Głównymi twórcami serialu "Dark" są Jantje Friese (autorka scenariusza) oraz Baran bo Odar (reżyser).

Zobacz również: Netflix powoli znosi ograniczenia w jakości streamingu

źródło: Netflix