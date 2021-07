Dark Souls 3 - Microsoft znacznie ulepsza grę na Xbox Series X/S

Niespodziewanie, Microsoft ulepszył jedną z najlepszych gier minionej generacji - Dark Souls 3. Konsole Xbox Series X i S pokażą wreszcie tytuł w pełnej okazałości.

Dark Souls 3 ma już kilka lat "na karku", ale kultowa produkcja From Software wciąż ma spore grono fanów. Niestety, posiadacze konsol Microsoftu nie mogli do tej pory cieszyć się najlepszą wersją gry. W przypadku modelu Xbox One gra ledwo utrzymuje 30 klatek na sekundę. Nieco lepiej wyglądało to na Xbox One X, ale i tutaj maksymalny, górny pułap wynosi 30 fps. Warto podkreślić, że w tym samym czasie posiadacze konsol Sony mogli cieszyć się rozgrywką w rozdzielczości Full HD i 60 fps-ach.

Microsoft od kilku miesięcy stale rozszerza swoją autorską funkcję FPS Boost, która pozwala znacznie zwiększyć liczbę klatek na sekundę w starszych produkcjach. Obecnie znajduje się tam już kilkadziesiąt gier, a "zieloni" zbierają zasłużone brawa za kolejne ciekawe rozwiązanie dla posiadaczy Xbox Series X / S. Sympatycy konsol Microsoftu bardzo szybko zaczęli się domagać ulepszenia jednej, konkretnej gry, a mianowicie Dark Souls 3. Ich prośby zostały wreszcie wysłuchane. Jak ujawnili dzisiaj przedstawiciele producenta, Dark Souls 3 na Xbox Series X i S działa już w 60 fps-ach. Co ciekawe, nad przygotowaniem poprawek Microsoft pracował wspólnie z From Software i Namco Bandai.



Redakcja serwisu Digital Foundry potwierdza, że rozgrywka w Dark Souls 3 z FPS Boost, to nowy wymiar zabawy w tą kultową produkcję na konsolach Microsoftu. W przypadku Xbox Series X możemy liczyć na stabilne 60 fps, nawet w najbardziej intensywnych momentach. Sytuacja na Xbox Series S wygląda podobnie, ale redaktorzy DF podkreślili, że w jednym momencie zanotowali spadek do 53 klatek na sekundę.

Jeśli zatem chcecie sobie odświeżyć Dark Souls 3 albo wciąż nie ukończyliście dodatków do gry, to teraz macie znakomitą okazję do powrotu.

