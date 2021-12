Dark Souls: Nightfall - twórcy korzystają z opóźnienia Elden Ring

Dark Souls: Nightfall, czyli fanowski sequel pierwszej części gry From Software pojawi się na rynku później niż początkowo zakładano.

Dark Souls: Nightfall to fanowski sequel pierwszej części kultowej serii From Software. Jest on tworzony przez 11-osobowy zespół, w którego skład wchodzi m.in. Grimrukh, czyli twórca najbardziej uznanych modyfikacji do Dark Souls (Daughters of Ash i Roguelike Souls).

Początkowo premiera Nightfall była zaplanowana na grudzień tego roku. Twórcy prawdopodobnie postanowili jednak skorzystać z przeniesienia premiery Elden Ring na 2022 rok i dali sobie nieco więcej czasu na dopracowanie produkcji. W sieci pojawił się nowy teaser wraz z zaktualizowaną datą premiery. Dark Souls: Nightfall zadebiutuje 21 stycznia 2022.

Co nowego do Dark Souls wprowadzi Nightfall? Przede wszystkim możemy liczyć na nowy wątek fabularny oraz nieco odświeżony system walki. Trafimy także do nowej lokacji, w której spotkamy nowych przeciwników. Twórcy zadbali także o podniesienie statystyk niektórych bossów.

Warto zaznaczyć, że Nightfall będzie działało jedynie z Dark Souls Remastered. Co więcej, modyfikacja zablokuje automatyczne łączenie z serwerami, aby zapobiec banom.

Początek 2022 roku będzie bardzo dobry dla wszystkich fanów gier z gatunku soulslike.

