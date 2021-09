Darkest Dungeon 2 z datą premiery! W kontynuację hitu zagramy już niebawem

Długo przyszło nam czekać na jakiekolwiek informacje o Darkest Dungeon 2 , czylki kontynuacji jednej z najlepszych gier niezależnych z 2015 roku.

fot. Red Hook Studios

Długo przyszło nam czekać na jakiekolwiek informacje o Darkest Dungeon 2, czyli kontynuacji jednej z najlepszych gier niezależnych z 2015 roku. W ostatnich miesiącach twórcy gry - studio Red Hook, byli wyjątkowo mało aktywni i tak naprawdę o Darkest Dungeon 2 wciąż wiemy niewiele. Niebawem jednak sami będziemy mogli przekonać się co oferuje kontynuacja. Twórcy gry poinformowali właśnie za pośrednictwem Twittera, że już w przyszłym miesiącu, a dokładnie 26 października, gra trafi do sprzedaży w sklepie Epic Games Store.

Podobnie jak miało to miejsce w 2015 roku, Darkest Dungeon 2 wystartuje w formie wczesnego dostępu (early access). Oznacza to, że produkcja będzie rozwijana przez kolejne miesiące wraz ze wsparciem społeczności gry. Choć nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów to opis gry na karcie produktu w sklepie Epic Games Store, sugeruje, że po raz kolejny czekaj na nas klimatyczna, mroczna i wymagająca przygoda.

Zobacz również:

Niecierpliwie wyczekiwana kontynuacja niezwykle popularnej, przerażającej gry RPG studia Red Hook w gotyckim stylu! DDII sprawdzi Twojego ducha walki i doprowadzi Cię na skraj szaleństwa. Uzbrój się w cel i przygotuj zapasy na kolejną wyprawę Twojego zespołu. Czeka Was żmudna przeprawa.

Zobacz również: Diablo 2 Resurrected - Mroczna Trójca na fenomenalnym zwiastunie