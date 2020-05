Darkest Dungeon od dziś z trybem PvP, na Steamie startuje darmowy weekend z grą

Zgodnie z zapowiedziami twórców Darkest Dungeon, do gry zawitał dzisiaj dodatek The Butcher's Circus, który wprowadza oczekiwany przez graczy tryb PvP.

Darkest Dungeon to jedna z najwybitniejszych gier indie ostatnich lat, studiu Red Hook udało się w znakomity sposób połączyć niezwykłą oprawę audiowizualną z ciekawą rozgrywką i znakomitą narracją. Wszystko to sprawiło, że gra rozkochała w sobie serca milionów graczy na całym świecie. Twórcy, pomimo tego iż pracują obecnie nad pełnoprawną kontynuacją, zdecydowali się raz jeszcze przygotować nową zawartość dla swoich graczy i udostępnili właśnie dodatek The Butcher's Circus.

Wraz z nim, do gry zawita "Cyrk Rzeźnicki", który pozwoli graczom rywalizować w starciach jeden na jednego. Nie zabraknie rankingów oraz specjalnych nagród, które będzie można zdobyć jedynie walcząc z innymi graczami. Dobra wiadomość jest taka, że nasze porażki nie wpływają na życie i zdrowie naszych podkomendnych w trybie fabularnym. Niestety, The Butcher's Circus jest dostępny na razie jedynie na platformie Steam. Twórcy nie zdradzili jeszcze, czy zawita on również na konsole.

Debiut dodatku zbiegł się z idealnie z darmowym weekendem z Darkest Dungeon. Już dzisiaj, od godziny 19:00 będziecie mogli pobrać grę za darmo na Steamie, czasu na zabawę będziecie mieli całkiem sporo, bowiem do poniedziałku (1 czerwca), do godziny 19:00. To wystarczająco dużo czasu, aby zakochać się lub znienawidzić Darkest Dungeon. Choć gra urzeka klimatem i wciąga rozgrywką, to wyśrubowany poziom trudności może niektórych zniechęcić.

Zobacz również: PlayStation 5 zostanie zaprezentowane już w przyszłym tygodniu