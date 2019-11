Darksider Genesis - poznaliśmy wymagania sprzętowe i czas rozgrywki

Już za kilka dni zadebiutuje nowa odsłona serii Darksiders. Producent gry postanowił ujawnić wymagania sprzętowe oraz czas potrzebny do przejścia tytułu.

Darksiders Genesis to gra wizualnie znacznie odbiegająca od poprzednich odsłon cyklu. Widok z perspektywy trzeciej osoby zastąpi rzut izometryczny rodem z Diablo. Gra opowiada historię sprzed wydarzeń z pierwszej części Darksiders. Jeźdźcy Apokalipsy dostają zadanie wybicia pozostałych Nefilimów i w trakcie zabawy będziemy mogli się wcielić w każdego z czwórki bohaterów. Następnie jako Wojna i Waśń będziemy musieli zmierzyć się z demonami przyzwanymi przez samego Lucyfera.

W trakcie rozgrywki nie zabraknie efektownych potyczek oraz korzystania z charakterystycznych umiejętności każdego z Jeźdźców. Szacowany czas rozgrywki to ok 15 godzin co jest wynikiem porównywalnym z poprzednimi odsłonami serii. Do przejścia pierwszej części gry potrzebowaliśmy 17 godzin. W drugiej było to 21 godzin, a w trzeciej 14.

Wymagania sprzętowe gry nie są wygórowane. Minimalne wyglądają następująco:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)

Procesor: AMD FX-8320 (3.5 GHz) / Intel i5-4690K (3.5 GHz) lub lepszy

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni

Wymagania zalecane:

System operacyjny: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit)

Procesor: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) lub lepszy

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni

Darksiders Genesis zadebiutuje 4 grudnia na PC, Nintendo Switch, Xboxa One oraz PlayStation 4. Gra w wersji na komputery osobiste została wyceniona na 129,99 zł.