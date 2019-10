Darksiders Genesis z datą premiery i nowym rewelacyjnym zwiastunem

Firmy THQ Nordic i Airship Syndicate ujawniły dzisiaj konkretną datę premiery gry Darksiders Genesis.

Jeśli wyczekiwaliście premiery Darksiders Genesis, to mamy dla was dobre wieści. Gra zadebiutuje jeszcze w tym roku, a konkretnie 5 grudnia. Niestety dotyczy to tylko wydania na PC i Google Stadia. Wersje przeznaczone na konsole PlayStation 4 i Xbox One trafią do sprzedaży dopiero 14 lutego 2020 roku. W przygotowaniu jest również wersja na Nintendo Switch, ale wydawca nie podał jeszcze dokładniej daty debiutu gry na hybrydowej konsoli japońskiego producenta.

Dzisiejsze ogłoszenie zostało okraszone efektownym zwiastunem.

Za Darksider Genesis odpowiada studio Airship Syndicate, twórcy wyjątkowo udanej gry RPG - Battle Chasers: Nightwar. Co ciekawe, na czele studia stoi charyzmatyczny Joe Madureira, który jest pomysłodawcą i jednym z głównych twórców serii Darksiders.

Dla przypomnienia, Daksiders Genesis to spin-off dobrzej znanej serii gier akcji, która opowiadała nam losy kolejnych jeźdźców apokalipsy. Do tej pory mogliśmy wcielić się w Wojnę, Śmierć oraz Furię. Ostatni z jeźdźców - Waśń, zadebiutuje jako grywalna postać właśnie w Genesis. Co istotne, tym razem mamy do czynienia z produkcją w stylu hack&slash. Zabawa skupiona jest zatem na dynamicznych starciach z licznymi przeciwnikami. W odróżnieniu od poprzednich odsłon serii, w Genesis akcję gry obserwujemy w rzucie izometrycznym.

Jak już wcześniej ujawnili twórcy, podczas gry - Waśni towarzyszyć będzie Wojna, a gracze w trakcie rozgrywki, będą mogli dowolnie przełączać się pomiędzy bohaterami. Możliwa będzie również kooperacja, w której jeden z graczy prowadzi Wojnę, a drugi Waśń.