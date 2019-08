Darksiders II Deathinitive Edition z datą premiery na Nintendo Switch

Konsola japońskiego producenta już niebawem wzbogaci się o kolejną znakomitą produkcję, Śmierć nadchodzi!

THQ Nordic - wydawca Darksiders II Deathinitive Edition, oficjalnie ogłosił, że wersja gry przeznaczona na konsolę Nintendo Switch zadebiutuje 26 września. Cena tego wydania wyniesie 29,99 euro (około 129 złotych).

Darksiders II zadebiutowało pierwotnie w 2012 roku na PC oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Remaster gry, czyli właśnie Darksiders II: Deathinitive Edition, zawitał na konsole obecnej generacji w 2015 roku. Za grę odpowiadało wówczas studio Vigil Games. Po zamknięciu studia pieczę nad marką Darksiders powierzono Gunfire Games, które na swoim koncie ma już Darksiders III, wydane pod koniec zeszłego roku.

Darksiders II: Deathinitive Edition to gra akcji inspirowana takimi seriami jak choćby God of War czy Legacy of Kain. Czeka na nas zatem sporo walki (w tym z ogromnymi bossami) oraz trochę zagadek środowiskowych i elementów zręcznościowych. W grze wcielamy się w jednego z jeźdźców apokalipsy - Śmierć. Chce on dowiedzieć się, jak może pomóc swojemu bratu - Wojnie, który został wplątany w ogromną, międzygatunkową intrygę. "Deathinitive Edition" zawiera wszystkie wydane wcześniej dodatki i aktualizacje, jak również może się pochwalić ulepszoną oprawą graficzną.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji obcować z serią Darksiders, to wersja na Switcha jest teraz waszym najlepszym wyborem. Szczególnie, że na konsoli Nintendo jest już dostępna pierwsza odsłona serii - Darksiders Warmastered Edition, która opowiada nam losy Wojny.