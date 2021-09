Darmowa gra do odebrania w Epic Games Store

Jak w każdy czwartek, Epic Games Store udostępniło darmową grę do pobrania. Oferta jest ograniczona czasowo.

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek Epic Games Store udostępnia dzisiaj darmową grę do pobrania. Oferta jest ważna od dziś, od godziny 17:00 do 30.09 do godziny 17:00. Pobrany tytuł już na zawsze będzie przypisany do naszego konta. W tym tygodniu bezpłatnie możemy pobrać The Escapists.

The Escapist

The Escapists jest łączącym w sobie elementy różnych gatunków symulatorem, w którym wcielamy się w więźnia. Naszym nadrzędnym celem jest ucieczka zza krat na wolność. Wiodąc "normalne" życie więźnia w zakładzie karnym szukamy luk w zabezpieczeniach i okazji na to, aby opuścić to miejsce.

