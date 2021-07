Darmowa gra dostępna na GOG.com. Sprawdź, jak odebrać

Na GOG. com dostępna jest darmowa gra. Sprawdź, jak skorzystać z okazji.

W sklepie GOG.com dostępna jest darmowa gra Symphonia. Z okazji możemy skorzystać do 19 lipca do godziny 15:00. Tytuł będzie na stałe przypisany do naszego konta.

Symphony jest to platformowa gra 2D. Wcielamy się w niej w skrzypaczkę, która stara się dostać na szczyt muzycznej kariery. Tak brzmi oficjalny opis gry na karcie produktu w sklepie GOG.com:

Wciel się w skrzypaczkę i obudź gigantyczny, opuszczony świat w tej niezwykle poetyckiej platformówce! Używając skrzypiec i smyczka, poruszaj się w kierunku jądra królestwa, aby zrozumieć swoją rolę w tym wszechświecie i zagrać najlepszy koncert!

Symphonia została wydana stosunkowo niedawno, jednak gra bez problemu uruchomi się także na starszych komputerach. Poniżej minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 Procesor: Intel lub AMD Dual Core at 2 GHz albo lepszy

Intel lub AMD Dual Core at 2 GHz albo lepszy Pamięć RAM: 2 GB

2 GB Karta graficzna: Intel Graphics 4400 lub lepsza

Intel Graphics 4400 lub lepsza Dysk: minimum 1,1 GB wolnego miejsca

